[{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint nem hitelből bővült a gazdaság, hanem exportteljesítményből és beruházásokból.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint nem hitelből bővült a gazdaság, hanem exportteljesítményből és beruházásokból.","id":"20191114_varga_mihaly_penzugyminiszter_minimalber_emeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec8dedf-54bf-4a0e-8188-5adf88c57a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_varga_mihaly_penzugyminiszter_minimalber_emeles","timestamp":"2019. november. 14. 13:47","title":"Varga: A kormány el tudja fogadni a 10 százalékos minimálbér-emelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","shortLead":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","id":"20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b293954-7959-410a-8dce-c0099bca07cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","timestamp":"2019. november. 14. 16:45","title":"Jövőre a Google-lel is lehet bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07124fc-49e8-462c-b716-0cb09fb31d1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világban egymás után jelennek meg olyan okostelefonok, amelyek ujjlenyomat-olvasója már a kijelzőbe van építve, az iPhone-nál még várat magára ez a jellemző. Lehet, hogy még az Apple Watch is megelőzi?","shortLead":"Miközben az androidos világban egymás után jelennek meg olyan okostelefonok, amelyek ujjlenyomat-olvasója már...","id":"20191114_apple_watch_szabadalom_oraszijba_epitett_antenna_touchid_a_kijelzoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f07124fc-49e8-462c-b716-0cb09fb31d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a795b3de-22be-41e2-8ea9-460c0e760bbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_watch_szabadalom_oraszijba_epitett_antenna_touchid_a_kijelzoben","timestamp":"2019. november. 14. 13:03","title":"Az Apple új ötlete: óraszíjba lehetne tenni a mobilantennát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Változtatás nélkül közöljük az erről szóló közleményt.","shortLead":"Változtatás nélkül közöljük az erről szóló közleményt.","id":"20191115_Rogan_Antal_es_felesege_bejelentettek_valnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034a05f-1360-4b67-9ff8-21986c5449b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Rogan_Antal_es_felesege_bejelentettek_valnak","timestamp":"2019. november. 15. 10:22","title":"Rogán Antal és felesége bejelentették: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","shortLead":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","id":"20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a3d87d-bc9c-4603-982e-7a4efdb577e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","timestamp":"2019. november. 14. 18:48","title":"7,4-es földrengés volt Indonéziában, cunamiriadót hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pikó András, Józsefváros polgármestere arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a kerületben több lakóházban szünetel a gázszolgáltatás, a szolgáltató kivonult, mért, és nem adta vissza a gázt.","shortLead":"Pikó András, Józsefváros polgármestere arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a kerületben több lakóházban szünetel...","id":"20191113_Piko_Tobb_jozsefvarosi_hazban_nincs_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b37f94-c0c0-4d59-ad01-1ac0916239fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Piko_Tobb_jozsefvarosi_hazban_nincs_gaz","timestamp":"2019. november. 13. 16:06","title":"Pikó: Több józsefvárosi házban nincs gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","shortLead":"Lemond a fosszilis energiaforrásokról az Európai Beruházási Bank: 2021-től nem fognak ilyen projekteket finanszírozni. ","id":"20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3010e-e07c-4219-9c22-62369c7b8903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355acb-1f35-43e7-b38f-937cb6e69846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Fontos_dontes_nagyot_lep_a_megujulok_fele_az_EU","timestamp":"2019. november. 15. 10:14","title":"Nagyot lép a megújuló energiák felé az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is lehetett már arról hallani, hogy 108 megapixeles kamera kerül a Samsung Galaxy S11-be, de most a One UI 2.0 forráskódjában is megtalálták ennek bizonyítékát.","shortLead":"Eddig is lehetett már arról hallani, hogy 108 megapixeles kamera kerül a Samsung Galaxy S11-be, de most a One UI 2.0...","id":"20191113_samsung_galaxy_s11_kameraja_108_megapixeles_kamera_one_ui_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83286b7-8c6e-4c34-a552-d5051989265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_samsung_galaxy_s11_kameraja_108_megapixeles_kamera_one_ui_2","timestamp":"2019. november. 13. 16:03","title":"Most már biztos: jön az első, 108 megapixeles kamerával szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]