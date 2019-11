Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","id":"20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640964-ec4e-4b33-8b77-1a3f731eaf87","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","timestamp":"2019. november. 19. 08:53","title":"Álnéven próbál ismerkedni a miskolci édesanyát összeverő exkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország 9-1-re nyert Örményország ellen.","shortLead":"Olaszország 9-1-re nyert Örményország ellen.","id":"20191119_Svajc_es_Dania_is_ott_lesz_az_Europabajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fa1285-27f3-42ec-a5d0-d8b1604f4022","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Svajc_es_Dania_is_ott_lesz_az_Europabajnoksagon","timestamp":"2019. november. 19. 07:28","title":"Svájc és Dánia is ott lesz az Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok, mégis a kisfiú a hétvégén ünnepelhette meg a 3. születésnapját. A környékbéliek összefogtak, és egy parádés felvonulást tartottak ez alkalomból. ","shortLead":"Az amerikai, súlyos ideg- és izomrendszeri betegségben szenvedő Nash Stinemannek két évet sem jósoltak az orvosok...","id":"20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922bd564-844d-4bb0-83ec-f1cf88931dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44c61be-b21e-4430-bba4-e4c7455243b1","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Osszefogott_a_kornyek_az_izomsorvadasos_kisfiuert_paradeval_unnepeltek_meg_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. november. 19. 10:17","title":"Összefogott a környék az izomsorvadásos kisfiúért, parádéval ünnepelték meg a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető feleségének édesanyja főállásban egy fideszes parlamenti képviselő személyi titkáraként dolgozik – derült ki ma Hadházy Ákos Facebook-bejegyzéséből. Azt azonban az ellenzéki politikus sem tudta, ki ez a kormánypárti képviselő, és ha az érintetten, vagy az Országgyűlés Hivatalán múlt volt volna, mi sem tudjuk meg soha.","shortLead":"A fideszes frakcióvezető feleségének édesanyja főállásban egy fideszes parlamenti képviselő személyi titkáraként...","id":"20191119_Kubatov_Gabornak_dolgozik_Kocsis_Mate_anyosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012a0755-d9d9-4b56-a6e6-162ad9937d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Kubatov_Gabornak_dolgozik_Kocsis_Mate_anyosa","timestamp":"2019. november. 19. 16:49","title":"Kubatov Gábornak dolgozik Kocsis Máté anyósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","shortLead":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","id":"20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a73f9a-5007-4b0a-8e9c-69e3abded968","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","timestamp":"2019. november. 19. 09:51","title":"Elképesztő áron kelt el Mozart fiatalkori partitúrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ráadásul az alapanyagoknak tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.\r

","shortLead":"Ráadásul az alapanyagoknak tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.\r

","id":"20191118_kozetkeztetesi_szakacsverseny_harom_fogas_350_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf48d87-d4f5-4267-9f0a-d280e6742100","keywords":null,"link":"/elet/20191118_kozetkeztetesi_szakacsverseny_harom_fogas_350_forint","timestamp":"2019. november. 18. 14:50","title":"Feladták a leckét a szakácsversenyen: három fogás 350 forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76c9dda-48c0-4982-a730-1f7ea7968033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai geofizikusok műholdfelvételek alapján gyűjtött adatokból olyan videót készítettek, amely a sarkvidéki jégolvadás gyorsaságát szemlélteti. Az eredmény azért is ijesztő, mert a valóságot ábrázolja.","shortLead":"Az amerikai geofizikusok műholdfelvételek alapján gyűjtött adatokból olyan videót készítettek, amely a sarkvidéki...","id":"20191119_sarkvidek_jegtakaro_jegolvadas_jegvastagsag_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76c9dda-48c0-4982-a730-1f7ea7968033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012035ab-3a9f-45de-a55e-281e6aad19c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_sarkvidek_jegtakaro_jegolvadas_jegvastagsag_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 19. 20:03","title":"Sokkal gyorsabban olvad a sarki jég, mint hittük, drámai videón a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]