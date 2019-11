Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f589622e-dd9c-4727-833d-530938e29c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad nekik. Most már a gépi technológia is hatékonyan segíti a rejtélyes vonalak felfedezését, és talán megértésüket is.","shortLead":"Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad...","id":"20191121_nazca_vonalak_peru_ibm_japan_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f589622e-dd9c-4727-833d-530938e29c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262839c-9a65-4080-b15d-d69f1dc9a774","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_nazca_vonalak_peru_ibm_japan_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 21. 09:03","title":"143 újabb, rejtélyes Nazca-vonalat fedeztek fel, egyet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt egy gyors próbát tettünk a tisztán elektromos változatban is elérhető típussal.","shortLead":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt...","id":"20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc7711-1880-4d10-afb1-eebc07598595","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","timestamp":"2019. november. 20. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Peugeot 208 - kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.","shortLead":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla...","id":"20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a56737-217d-46e5-b02f-1669523fbad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:03","title":"Apple Music? Spotify? Van ám más is: NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden első fokon helyreigazítási pert nyert László Imre DK-s politikus, Újbuda polgármestere a TV2-vel szemben.","shortLead":"Kedden első fokon helyreigazítási pert nyert László Imre DK-s politikus, Újbuda polgármestere a TV2-vel szemben.","id":"20191120_per_laszlo_imre_tv2_helyreigazitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5c91a-f1d2-48ba-be89-18ffde2c87fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_per_laszlo_imre_tv2_helyreigazitas","timestamp":"2019. november. 20. 16:37","title":"Pert nyert a TV2 ellen László Imre, akit szexuális zaklatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen. Négy éve a pótselejtezőben folytathattuk, idén egyenes ágon lehetünk Eb-résztvevők. Nézzük, korábban milyenek voltak az utolsó fordulók, amikor tétje volt!","shortLead":"Úgy fordulunk rá az Eb-selejtező utolsó fordulójára, hogy még van tét a magyar válogatott számára, nem is akármilyen...","id":"20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93626148-7908-4ae2-844f-f1929e5b2455","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_valogatott_foci_selejtezok_eb_vb","timestamp":"2019. november. 19. 18:35","title":"Videók: így teljesített a magyar válogatott az elmúlt 81 évben, amikor nyerni kellett az utolsó selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","shortLead":"A megválasztott jobbikos polgármester lemondott a parlamenti mandátumáról. ","id":"20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ee8b3-b071-4919-874b-9e1d7896588e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_dunaujvaros_idokozi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Időközi választást kell tartani Dunaújvárosban a jobbikos polgármester parlamenti helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyin szerint 2028-ra a kelet-európai országoknak nem lesz már szüksége az EU-ra. ","shortLead":"Putyin szerint 2028-ra a kelet-európai országoknak nem lesz már szüksége az EU-ra. ","id":"20191120_Putyin_szerint_egyes_keleteuropai_orszagok_nehany_ev_mulva_kilephetnek_az_Europai_Uniobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f06b82-13c9-4856-a100-22623b46207a","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Putyin_szerint_egyes_keleteuropai_orszagok_nehany_ev_mulva_kilephetnek_az_Europai_Uniobol","timestamp":"2019. november. 20. 21:38","title":"Putyin szerint egyes kelet-európai országok néhány év múlva kiléphetnek az Európai Unióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az, hogy az emberi munkaerőt ismétlődő folyamatok elvégzésére pazarolják, gyorsabb és pontosabb szállítást tesznek lehetővé, valamint a baleset és károkozás esélyét is csökkentik. Cikkünkben néhány nagyobb logisztikai cég fejlesztéseit néztük meg közelebbről.","shortLead":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az...","id":"20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68cd90-8855-44c5-88a8-89b46ca131b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","timestamp":"2019. november. 21. 07:30","title":"Mire jók a robotok? Így segítik az embereket a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]