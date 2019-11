Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","shortLead":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","id":"20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab50bc4-643e-4e38-8aec-3b1921c72838","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Egész éjjel vitáztak a képviselők a parlamentben az új házszabályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589622e-dd9c-4727-833d-530938e29c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad nekik. Most már a gépi technológia is hatékonyan segíti a rejtélyes vonalak felfedezését, és talán megértésüket is.","shortLead":"Az évek során számos Nazca-vonalat azonosítottak a tudósok, de a világ egyik legismertebb nevezetessége máig munkát ad...","id":"20191121_nazca_vonalak_peru_ibm_japan_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f589622e-dd9c-4727-833d-530938e29c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262839c-9a65-4080-b15d-d69f1dc9a774","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_nazca_vonalak_peru_ibm_japan_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 21. 09:03","title":"143 újabb, rejtélyes Nazca-vonalat fedeztek fel, egyet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea01eb0-81a6-4fb6-b0c2-34ba886d3281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem teljesítette a költségvetési ajánlásokat a brüsszeli testület szerint.","shortLead":"Magyarország nem teljesítette a költségvetési ajánlásokat a brüsszeli testület szerint.","id":"20191120_Europai_Bizottsag_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea01eb0-81a6-4fb6-b0c2-34ba886d3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e32e7c-f80e-42b0-ba7e-46e01f4e92e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Europai_Bizottsag_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 20. 13:55","title":"Elvesztette a türelmét az Európai Bizottság a magyar kormánnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","shortLead":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","id":"20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603f401d-1d53-49ba-89f3-79e66dbee49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","timestamp":"2019. november. 20. 19:46","title":"Nem használták a biztonsági övet a halálos balesetek több mint felénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d26224a-30e4-49e6-a898-19e1a412d8b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százharminc éve, 1889. november 20-án született Edwin Powell Hubble amerikai csillagász, a megannyi felfedezése révén mára ikonikussá vált Hubble űrtávcső névadója. Hubble az elsők között jött rá, hogy tágul a világegyetem.","shortLead":"Százharminc éve, 1889. november 20-án született Edwin Powell Hubble amerikai csillagász, a megannyi felfedezése révén...","id":"20191120_edwin_powell_hubble_amerikai_csillagasz_130_eve_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d26224a-30e4-49e6-a898-19e1a412d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58954d14-37f0-40b3-9248-b507d88a70e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_edwin_powell_hubble_amerikai_csillagasz_130_eve_szuletett","timestamp":"2019. november. 20. 10:03","title":"130 éve született Hubble, aki feje tetejére állította a világegyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely az Európa-bajnoki selejtezőcsoportban realitás.","shortLead":"A volt válogatott hátvéd is beszállt a nemzeti csapat walesi bukását elemzők közé. Szerinte a negyedik hely...","id":"20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ce2f-0648-43ec-87e6-45626c39989d","keywords":null,"link":"/sport/20191120_hrutka_janos_magyar_valogatott_wales_eb_selejtezo","timestamp":"2019. november. 20. 18:58","title":"Hrutka a válogatottról: Évtizedek óta nem tudunk szembenézni a magyar foci problémáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég ajánlata bizonyult a legjobb ár-érték arányúnak a kiírt közbeszerzésen. A bővítési projekt összértéke 15, 7 milliárd forint.","shortLead":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4eee8d2-905e-4d40-9e9f-cb5ecb565b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","timestamp":"2019. november. 20. 11:31","title":"Mészáros újabb közbeszerzést nyert egy 15 milliárdos paksi projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","shortLead":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","id":"20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0d2d4-22cf-4766-a10c-8071b3718776","keywords":null,"link":"/sport/20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. november. 19. 14:41","title":"Újra Luis Enrique a spanyol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]