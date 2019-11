Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20191123_Meg_sosem_fordult_elo_hogy_kinai_hirszerzo_ugynok_dzertalt_volna_most_Ausztraliaban_ez_is_megtortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a1b9aa-61dc-42ec-ae0f-4bf723f889f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6a42d2-c3bf-4b95-8fd0-c3ec8733da3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Meg_sosem_fordult_elo_hogy_kinai_hirszerzo_ugynok_dzertalt_volna_most_Ausztraliaban_ez_is_megtortent","timestamp":"2019. november. 23. 14:13","title":"Még sosem fordult elő, hogy kínai hírszerző ügynök dezertált volna, most Ausztráliában ez is megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Visontán káros bűz állítólag már nincs, feljelentés viszont van. A büntetőfékezésért börtön járhat, Elon Musk leégett, film készült a Sziget kerekesszékes hőséről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Visontán káros bűz állítólag már nincs, feljelentés viszont van. A büntetőfékezésért börtön járhat, Elon Musk leégett...","id":"20191122_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bad4585-1e6a-4b5f-8954-d59b94501916","keywords":null,"link":"/360/20191122_Radar360","timestamp":"2019. november. 22. 17:30","title":"Radar360: Ferencváros másképp akar atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","shortLead":"Az édességet vakmerő és egyben trükkös tolvajok lovasították meg Ausztriában, a gyártó tiroli üzeméből.","id":"20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cef1469-9a05-4239-9bcd-08e1427fb22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbeee92-a37e-4074-808b-36f7ebeb18a7","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_milka_csokolade_lopas_ausztria_magyar_fuvarozo","timestamp":"2019. november. 22. 17:15","title":"Magyar szála is van a húsz tonna Milka-csoki elrablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdai döntésének hatása.","shortLead":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai...","id":"20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347be45-ea7a-4994-af32-e62ba0d6078f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. november. 23. 21:25","title":"Újabb könnyítést kapott a Huawei Trumpéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20191124_m1_autopalya_baleset_negyes_karambol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a5d83e-e32e-4550-bddd-a2d744832e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_m1_autopalya_baleset_negyes_karambol","timestamp":"2019. november. 24. 10:48","title":"Négy autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület új, ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina elmondta, mi kell ahhoz, hogy Ferencváros megadja az engedélyt a stadion megépítésére.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület...","id":"20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f8bdd-3817-494b-9210-89a805f8498c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","timestamp":"2019. november. 22. 12:23","title":"Baranyi Krisztina elmondta, milyen feltételekkel támogatja az atlétikai stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre inkább érezhető, amit a szakemberek korábban megjósoltak. A durva drágulás az afrikai sertéspestis tombolásának következménye.","shortLead":"Egyre inkább érezhető, amit a szakemberek korábban megjósoltak. A durva drágulás az afrikai sertéspestis tombolásának...","id":"20191124_teliszalami_dragulas_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3714c72-64ff-4baa-bdda-9d43ce714ca5","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_teliszalami_dragulas_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. november. 24. 10:04","title":"Egy hét alatt brutálisan megdrágult a téliszalámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]