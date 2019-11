Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban maradt ráadással, Weöres Sándor Majomország című versének megzenésítésével. Az énekesnő szerint aktuálisabb, mint valaha.\r

\r

","shortLead":"Nemrég jelent meg Koncz Zsuzsa Így volt szép című dupla CD-válogatása 39 jól ismert dallal, plusz egy eddig dobozban...","id":"20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a1443-2af6-4719-bc65-55790a6ab1ec","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Koncz_Zsuzsa_Egy_fraszt_van_messze_Majomoroszag","timestamp":"2019. november. 26. 09:00","title":"Koncz Zsuzsa: Egy frászt van messze Majomország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy Molnár Péter sokkal jobban van, radikális életmódváltásba kezdett. ","shortLead":"A 49 éves színészt egy évvel ezelőtt szívproblémákkal vitte be a rohammentő egy előadásáról a kórházba. Azóta Kálloy...","id":"20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdc8c3-75a8-4e84-951e-60283f1c0b28","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Rengeteget_fogyott_Kalloy_Molnar_Peter_miutan_tavaly_egy_eloadasrol_kellett_korhazba_szallitani","timestamp":"2019. november. 27. 10:11","title":"Rengeteget fogyott Kálloy Molnár Péter, miután tavaly mentő vitte el egy előadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait), az intézmény igazgatója, Máté Gábor hallgatott. Az ügy kirobbanása óta most adott először interjút, amelyben elmondja, hogy bár jogilag szabályszerűen jártak el, hogy a zaklató nevét nem hozták nyilvánosságra azonnal, emberileg hibázott. Azt is leszögezte, hogy egy ilyen ügy miatt nem fog lemondani, a színészek megbíznak benne.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait...","id":"20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839e63a-cabe-4e9b-9081-bc2c6c77464d","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 27. 11:50","title":"Máté Gábor: Gothár Péter bajba sodorta a színházat és láthatóan engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f10e2e3-e84e-48b7-88fb-41f9afa74ea9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nem ússza meg a kéményellenőrzés megrendelését, aki egyéni vállalkozó lesz, márpedig ha bármit is cserélni kell, több százezer forint alatt nehéz megúszni az átalakítást.","shortLead":"Nem ússza meg a kéményellenőrzés megrendelését, aki egyéni vállalkozó lesz, márpedig ha bármit is cserélni kell, több...","id":"20191127_kemeny_kemenysepro_kazan_egyeni_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f10e2e3-e84e-48b7-88fb-41f9afa74ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2474346f-fd30-44f2-b2f2-48be7ddb3579","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_kemeny_kemenysepro_kazan_egyeni_vallalkozo","timestamp":"2019. november. 27. 11:40","title":"Tízezrek szembesülnek azzal, hogy mégis fizetniük kell a kéményellenőrzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","shortLead":"Az ügyben a közjegyző mellett egy bírósági végrehajtót is fegyházbüntetésre ítéltek, a döntés azonban még nem jogerős.","id":"20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65b916-a940-472f-a329-92db51544ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_fegyhazbuntetes_penzmosas_vegrehajto_kozjegyzo","timestamp":"2019. november. 27. 10:59","title":"Fegyházba küldenek egy közjegyzőt is egy óriási pénzmosási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis vád miatt állhat bíróság elé az a férfi, aki a feljelentésében azt állította, hogy őt egy ismerőse megverte, és a pénztárcáját elvette, miközben két másik az őt verő férfit biztatta.","shortLead":"Hamis vád miatt állhat bíróság elé az a férfi, aki a feljelentésében azt állította, hogy őt egy ismerőse megverte, és...","id":"20191126_Azt_allitotta_hogy_megvertek_es_osszeszurkaltak_most_hamis_vad_miatt_allhat_birosag_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ce1ad-a92b-4553-97ef-dd795b6f6ebe","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Azt_allitotta_hogy_megvertek_es_osszeszurkaltak_most_hamis_vad_miatt_allhat_birosag_ele","timestamp":"2019. november. 26. 08:14","title":"Azt állította, hogy megverték és összeszurkálták, most hamis vád miatt állhat bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű processzornak tűnik.","shortLead":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű...","id":"20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8106f5-b4f1-449c-898e-b141fa0a6e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","timestamp":"2019. november. 25. 18:03","title":"64 magos processzoron dolgozik az AMD, bikaereje lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák – állapították meg a kutatók. ","shortLead":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák...","id":"20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f97fcd-e075-4869-8da9-099265553425","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2019. november. 27. 10:41","title":"Vándorolnak a nyírfák a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]