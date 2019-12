Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f3ff8e-4662-494a-a18d-f4bc4265805d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kipróbált merénylő ölhetett augusztusban Berlinben. Németország most kiutasított két orosz diplomatát. A korábbi hasonló eset – a 2018-as angliai Szkripal-merénylet – élénk nemzetközi tiltakozást váltott ki, s a Nyugat és Moszkva közötti kapcsolatos megromlását eredményezte. ","shortLead":"Kipróbált merénylő ölhetett augusztusban Berlinben. Németország most kiutasított két orosz diplomatát. A korábbi...","id":"20191204_Ujabb_gyilkossagrol_derult_ki_hogy_az_orosz_allam_rendelte_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f3ff8e-4662-494a-a18d-f4bc4265805d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ceb2c-f57a-42df-8404-5f6cf280ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Ujabb_gyilkossagrol_derult_ki_hogy_az_orosz_allam_rendelte_meg","timestamp":"2019. december. 04. 14:51","title":"Újabb gyilkosságról derült ki, hogy az orosz állam rendelhette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25a21b3-ef79-4dcb-a7b1-8a9e9cdc3a51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191205_Adventi_mesenaptar__december_5_job_megprobaltatasa_biblia_heber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e25a21b3-ef79-4dcb-a7b1-8a9e9cdc3a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f3e2ca-079e-4e2f-8bd7-973bd7e4e578","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Adventi_mesenaptar__december_5_job_megprobaltatasa_biblia_heber","timestamp":"2019. december. 05. 08:05","title":"Adventi mesenaptár - december 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-csúcson \"bekapcsolt mikrofon mellett\" beszélte ki az amerikai elnököt több vezető politikus.","shortLead":"A NATO-csúcson \"bekapcsolt mikrofon mellett\" beszélte ki az amerikai elnököt több vezető politikus.","id":"20191204_Trump_megint_megsertodott_es_lemondta_sajtotajekoztatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e4d8e-91c7-4f5c-8e50-41b9da3aaafe","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Trump_megint_megsertodott_es_lemondta_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. december. 04. 15:44","title":"Trudeau egy titokban felvett videón élcelődött Trumpon, aki meg is sértődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","shortLead":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","id":"20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffec8e5-2d69-47ec-83a2-dcf222934d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","timestamp":"2019. december. 03. 19:20","title":"Kundera 40 év után visszakapta cseh állampolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","shortLead":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","id":"20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498258a-79b2-42d7-8ceb-182ae234afa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","timestamp":"2019. december. 04. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: tuningot kapott a hatalmas Rolls-Royce Phantom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of Israel.","shortLead":"Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában izraeli kutatók – írta a The Times of...","id":"20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dea61d-7be9-41d7-b7bc-ac1f9e3be26a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_hasnyalmirigyrak_kezelese_pj34_izraeli_kutatok","timestamp":"2019. december. 04. 10:13","title":"Nagyon jó hír jött: áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő mostanában Kínában. Egy volt alkalmazott állítja, a végkielégítés kifizetése helyett először börtönbe küldték.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő...","id":"20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6fe6b-0476-46a2-83f1-e38aab627f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","timestamp":"2019. december. 04. 10:43","title":"A lehető legrosszabbkor keveredett nehéz helyzetbe a Huawei Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]