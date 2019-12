Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium államtitkára nem ért egyet ezzel az iránnyal. ","shortLead":"A népegészségügyi termékadó sok kritika érte, a kormány mégis további termékekre vetné ki. Az Agrárminisztérium...","id":"20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a77ed26-62e3-41ef-9ce2-928b97ce484b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ce45c6-da82-4ac5-8905-ade03cbb5135","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Zsigo_Robert_Nem_biztos_hogy_a_legjobb_eszkoz_a_chipsado","timestamp":"2019. december. 05. 11:07","title":"Zsigó Róbert: Nem biztos, hogy a legjobb eszköz a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","shortLead":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","id":"20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5a106a-2b98-43b0-bd61-3a09941d0374","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 11:46","title":"Justin Timberlake néhány fotó miatt bocsánatot kért a feleségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","shortLead":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","id":"20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a936ad-8828-4285-a345-64f0f74a8678","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","timestamp":"2019. december. 05. 16:24","title":"Pszichológus segíti a győri középiskola diákjait a késelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna állítani a hulladékhasznosítót. ","shortLead":"Nagy László Albert szerint, ha nem írja alá a pernyeszerződést még októberben, akkor november elején le kellett volna...","id":"20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef1d770-7d7d-4a4d-9f45-7e34e7f4c459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8ac6f7-b58d-40f3-88dc-dc350b40e70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Nem_erzi_korrektnek_meneszteset_az_FKFvezer","timestamp":"2019. december. 05. 18:00","title":"Nem érzi korrektnek menesztését az FKF-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580328f-1273-400c-a8a5-17eeccedfa6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd sztár a Milanban, az Interben és a Juventusban is megfordult, most újra Olaszországba szerződhet.","shortLead":"A svéd sztár a Milanban, az Interben és a Juventusban is megfordult, most újra Olaszországba szerződhet.","id":"20191204_zlatan_ibrahimovic_olasz_bajnoksag_visszateres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5580328f-1273-400c-a8a5-17eeccedfa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5032c91c-c9eb-4b46-adf0-51cbb984e1f7","keywords":null,"link":"/sport/20191204_zlatan_ibrahimovic_olasz_bajnoksag_visszateres","timestamp":"2019. december. 04. 16:53","title":"Ibrahimovic visszatérhet a csapathoz, amely annak idején átverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi 217 millió után.\r

","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség valamivel több mint 305 millió forintnyi támogatást hagyott jóvá a klubnak, az előző évi...","id":"20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11864379-7897-43b8-99ee-c2e139807a34","keywords":null,"link":"/sport/20191205_Egeszsegugyi_kozpontot_epit_TAObol_Tallai_Andras_focicsapata_Mezokovesden","timestamp":"2019. december. 05. 19:32","title":"Egészségügyi központot épít tao-támogatásból Tállai András focicsapata Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","id":"20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf112f-4957-4c6b-986c-ba6974958f79","keywords":null,"link":"/sport/20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","timestamp":"2019. december. 04. 19:54","title":"Nem szól bele a MOB, kivel megy Hosszú Katinka az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","shortLead":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","id":"20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797b719-97ca-410f-8d65-98def8988fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","timestamp":"2019. december. 05. 06:15","title":"Hat brit milliárdosnak annyi pénze van, mint egy egész ország lakosságának együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]