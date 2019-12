Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67593e1e-cea2-41b1-aa83-9f52e66432ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az észak-macedón drogfutár Svájcból akart kábítószert csempészni hazájába, de a röszkei határon lebukott.\r

","shortLead":"Az észak-macedón drogfutár Svájcból akart kábítószert csempészni hazájába, de a röszkei határon lebukott.\r

","id":"20191205_kokain_roszke_rendorseg_drogfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67593e1e-cea2-41b1-aa83-9f52e66432ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab73bf2e-4af7-45e4-bbdf-37d953225757","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_kokain_roszke_rendorseg_drogfogas","timestamp":"2019. december. 05. 06:09","title":"Százmilliós drogszállítmányt kapcsoltak le Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","shortLead":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","id":"20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc360a6-a7ea-4eb2-8e17-53c86ef7d629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","timestamp":"2019. december. 04. 07:42","title":"Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is küld tagot a rendező ügyét vizsgáló testületbe.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is küld tagot a rendező ügyét vizsgáló testületbe.","id":"20191204_Palkovics_Le_kell_mondania_a_Szinmuveszeti_vezetosegenek_ha_tudtak_Gothar_ugyeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34dc644-eb2b-4a2c-a166-034792297349","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Palkovics_Le_kell_mondania_a_Szinmuveszeti_vezetosegenek_ha_tudtak_Gothar_ugyeirol","timestamp":"2019. december. 04. 10:44","title":"Palkovics: Le kell mondania a Színművészeti vezetőségének, ha tudtak Gothár ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f3ff8e-4662-494a-a18d-f4bc4265805d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kipróbált merénylő ölhetett augusztusban Berlinben. Németország most kiutasított két orosz diplomatát. A korábbi hasonló eset – a 2018-as angliai Szkripal-merénylet – élénk nemzetközi tiltakozást váltott ki, s a Nyugat és Moszkva közötti kapcsolatos megromlását eredményezte. ","shortLead":"Kipróbált merénylő ölhetett augusztusban Berlinben. Németország most kiutasított két orosz diplomatát. A korábbi...","id":"20191204_Ujabb_gyilkossagrol_derult_ki_hogy_az_orosz_allam_rendelte_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f3ff8e-4662-494a-a18d-f4bc4265805d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9ceb2c-f57a-42df-8404-5f6cf280ae55","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Ujabb_gyilkossagrol_derult_ki_hogy_az_orosz_allam_rendelte_meg","timestamp":"2019. december. 04. 14:51","title":"Újabb gyilkosságról derült ki, hogy az orosz állam rendelhette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7603f344-4230-487f-82f7-ee7bd6dfa60e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő még nem tudja.","shortLead":"Ő még nem tudja.","id":"20191204_Marabu_Feknyuz_Ilu_neni_affele_regimodi_pedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7603f344-4230-487f-82f7-ee7bd6dfa60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b27f5e-543e-40d3-93f0-a903fc28851f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Marabu_Feknyuz_Ilu_neni_affele_regimodi_pedagogus","timestamp":"2019. december. 04. 17:40","title":"Marabu Féknyúz: Ilu néni afféle régimódi pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc tanár kapta meg idén is a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.","shortLead":"Nyolc tanár kapta meg idén is a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.","id":"20191204_Dijaztak_az_orszag_legjobb_matek_es_fizikatanarait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a233867-7710-4559-91fb-f396e792a18c","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Dijaztak_az_orszag_legjobb_matek_es_fizikatanarait","timestamp":"2019. december. 04. 12:55","title":"Díjazták az ország legjobb matek- és fizikatanárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]