[{"available":true,"c_guid":"5580328f-1273-400c-a8a5-17eeccedfa6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megmentheti a piros-feketéket a 38 éves csatár?","shortLead":"Megmentheti a piros-feketéket a 38 éves csatár?","id":"20191227_zlatan_ibrahimovic_foci_milan_serie_a","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5580328f-1273-400c-a8a5-17eeccedfa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab614264-91b2-444d-8ccb-04df2b9b73e0","keywords":null,"link":"/sport/20191227_zlatan_ibrahimovic_foci_milan_serie_a","timestamp":"2019. december. 27. 21:13","title":"Ibrahimovic tényleg visszatér a Milanhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely decemberben úgy döntött: az orosz sportolók nemzeti válogatottként négy évig nem vehetnek részt jelentős nemzetközi versenyeken, így a 2020-as, tokiói olimpián sem.","shortLead":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely...","id":"20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede4a78-4700-46db-ac6c-77f405e18c71","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","timestamp":"2019. december. 27. 15:10","title":"Doppingügy: fellebbeztek az oroszok a súlyos eltiltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065b9947-cddd-44e6-91d4-169dbecf6216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váltás Habony Árpád visszatérését alapozhatja meg. ","shortLead":"A váltás Habony Árpád visszatérését alapozhatja meg. ","id":"20191227_kumin_ferenc_szalay_bobrovniczky_kristof_london_nagykovet_habony_arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065b9947-cddd-44e6-91d4-169dbecf6216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0284e2-3694-4e67-a46b-6a3c52ea31c3","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_kumin_ferenc_szalay_bobrovniczky_kristof_london_nagykovet_habony_arpad","timestamp":"2019. december. 27. 19:09","title":"Kumin Ferenc lesz az új londoni nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674950f-fb45-4fe8-a1a5-3e352eb0eef7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt egymással csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, akik egyetértettek abban, hogy a líbiai válságot békés úton kell rendezni - közölte a Kreml.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt egymással csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, akik...","id":"20191226_A_bekes_libiai_rendezest_hangsulyozta_Putyin_es_Conte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5674950f-fb45-4fe8-a1a5-3e352eb0eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e41b9d-7c21-4507-b0a3-35585139f0ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_bekes_libiai_rendezest_hangsulyozta_Putyin_es_Conte","timestamp":"2019. december. 26. 18:47","title":"A békés líbiai rendezést hangsúlyozta Putyin és Conte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány a vízipipákat is elsodorta.","shortLead":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány...","id":"201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad62237-4a10-4f77-a284-a9d5ce8f744c","keywords":null,"link":"/360/201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","timestamp":"2019. december. 27. 09:30","title":"Vége a füstös kávéházi hangulatnak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak a tatabányai tónál fosztogattak, hanem 3 másik megyében is garázdálkodtak.","shortLead":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak...","id":"20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63540a68-21e9-4d5f-bfe6-4b6c01f396e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","timestamp":"2019. december. 26. 20:35","title":"Négy hónap alatt 54-szer loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2019-es naptári évre megváltott éves bérleteket január 11. hajnali 2 óráig elfogadják a Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei.","shortLead":"A 2019-es naptári évre megváltott éves bérleteket január 11. hajnali 2 óráig elfogadják a Budapesti Közlekedési Központ...","id":"20191227_bkk_eves_berlet_hosszabbitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8705aff-1d29-4999-933a-04df098dc4b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_bkk_eves_berlet_hosszabbitas","timestamp":"2019. december. 27. 16:11","title":"Éves bérlete van? Jó hírt kapott a BKK-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2019. december. 26. 07:30","title":"Vajon mi a titkuk? - Így űzik el a stresszt a sztárok és a világ legsikeresebb vállalkozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"}]