[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több mint száz körözött személyt fogtak el.","shortLead":"A rendőrök több mint száz körözött személyt fogtak el.","id":"20191028_Nyolc_ember_halt_meg_a_magyar_utakon_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e15ee-291e-441f-9e00-b2fbb9d4bb9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Nyolc_ember_halt_meg_a_magyar_utakon_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 28. 07:44","title":"Nyolcan haltak meg a magyar utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus szerint sokan megkeresték és erős nyomásra mondott igent.","shortLead":"Az akadémikus szerint sokan megkeresték és erős nyomásra mondott igent.","id":"20191028_Freund_Tamas_megerositette_Vallalja_a_jeloltseget_az_MTA_elnoki_tisztere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf1a6c3-c74b-4f29-a601-f1fc1834227f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Freund_Tamas_megerositette_Vallalja_a_jeloltseget_az_MTA_elnoki_tisztere","timestamp":"2019. október. 28. 17:22","title":"Freund Tamás megerősítette: vállalja a jelöltséget az MTA elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","shortLead":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","id":"20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3512d4bc-aa25-47fb-ad74-c4fa3c22060d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","timestamp":"2019. október. 29. 08:15","title":"Mégsem nyit a kormány Magyar Házat Vietnamban 7 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majd elkészítik máskor.","shortLead":"Majd elkészítik máskor.","id":"20191029_Beolvasztanak_tizmillio_emlekermet_amelyet_az_oktober_31i_Brexitre_gyartottak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be07867-379f-4243-93e5-d62a526ebbff","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Beolvasztanak_tizmillio_emlekermet_amelyet_az_oktober_31i_Brexitre_gyartottak_le","timestamp":"2019. október. 29. 09:26","title":"Beolvasztanak tízmillió emlékérmét, amit az október 31-i Brexitre gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","shortLead":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","id":"20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac771e3-999d-4298-9327-d909032f830f","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","timestamp":"2019. október. 28. 13:20","title":"Húszezer kiskacsát mentettek ki a tűzoltók egy hajdúböszörményi tűzből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az ünnepeket is a tengerentúlon tölti, egyedül.","shortLead":"Már az ünnepeket is a tengerentúlon tölti, egyedül.","id":"20191029_Vajna_Timea_nem_hosszabbit_januarig_ki_kell_koltoznie_a_luxusvillabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cd529-abdd-46a0-ac29-981454848eaf","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Vajna_Timea_nem_hosszabbit_januarig_ki_kell_koltoznie_a_luxusvillabol","timestamp":"2019. október. 29. 09:04","title":"Vajna Tímea nem hosszabbít: januárig ki kell költöznie a luxusvillából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be a Pentagon.","shortLead":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be...","id":"20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac945e-d975-43da-b10b-82e06f8a4337","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","timestamp":"2019. október. 27. 21:53","title":"Két év után visszatért a Földre a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség napi felvonulását, ám a mostani különleges volt: ez volt az első demonstráció azóta, hogy Tajvanon törvényesítették az azonos neműek házasságát.","shortLead":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség...","id":"20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb61e718-662f-4328-a72e-88e788a83c9d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","timestamp":"2019. október. 27. 17:09","title":"Különleges volt az idei tajvani Büszkeség napi felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]