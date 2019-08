Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar internetezők megkérdezésével végzett kutatás szerint több mint praktikus, hogy bárhol felcsatlakozhatunk a hálóra, ám a digitális világ nem csak látható veszélyeket tartogat magában.","shortLead":"Egy magyar internetezők megkérdezésével végzett kutatás szerint több mint praktikus, hogy bárhol felcsatlakozhatunk...","id":"20190801_magyarok_internetezesi_szokasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7675eb-23e2-4a18-a1b1-6b083a14616d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_magyarok_internetezesi_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:03","title":"Jó dolog az internet, csak nem vesszük észre, hogy felfal minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","shortLead":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","id":"20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2901e1-ea0d-474e-91dd-9c73b38cae31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:50","title":"A Twitteren jelentette be Trump, hogy folytatja a vámháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség a munkájukat, miként fejlődött a településük 2014 és 2020 között. Ebből tervez kampányt a kormány. ","shortLead":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség...","id":"20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a769740-ae9a-4515-b1ea-5a135f7aa099","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Uniós pénzből kampányolhat az önkormányzati választás előtt a Fidesz-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbb3d39-22ef-4bba-a480-932717aa291f","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Tipikus gyerekbetegségből vált egyre több felnőttet érintő problémává a fruktózfelszívódási zavar, amelynek lényege, hogy a szervezetünk nem tudja feldolgozni a gyümölcscukrot. A kellemetlen tünetek hátterében a megváltozott étkezési szokásaink és az átalakuló élelmiszeripar áll. A jó hír: ez a zavar visszafordítható. ","shortLead":"Tipikus gyerekbetegségből vált egyre több felnőttet érintő problémává a fruktózfelszívódási zavar, amelynek lényege...","id":"20190801_fruktozfelszivodasi_zavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbb3d39-22ef-4bba-a480-932717aa291f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c19dcae-3085-40fc-b83c-09f0847507b4","keywords":null,"link":"/elet/20190801_fruktozfelszivodasi_zavar","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:00","title":"Akkor most soha többé nem ehetek gyümölcsöt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6334e-21a6-4db7-a4d6-3be5b5791c2e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A testvérkapcsolatokat középpontba állító kutatások egyértelművé teszik, hogy az édestestvérek közötti viszony egyedi, sőt „varázslatos”. De mi van azokkal a testvérekkel, akik nem vér szerint kapcsolódnak egymáshoz? Egyáltalán lehet-e, tudnak-e úgy kötődni egymáshoz, mint a közös szülők gyerekei? ","shortLead":"A testvérkapcsolatokat középpontba állító kutatások egyértelművé teszik, hogy az édestestvérek közötti viszony egyedi...","id":"20190801_Mumus_vagy_lelki_tamasz_lesz_a_mozaiktestverbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f6334e-21a6-4db7-a4d6-3be5b5791c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3371caea-4ba6-4884-89ec-99242f407f13","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190801_Mumus_vagy_lelki_tamasz_lesz_a_mozaiktestverbol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:30","title":"Mumus vagy lelki támasz lesz a mozaiktestvérből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","shortLead":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","id":"20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbcfd6-cc4f-4975-ac13-204bf1e59b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:58","title":"Gyakorlatilag arra kérte a rendőrség Szél Bernadettet, hogy nyomozza ki az ügyet, amiért feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó példány is elpusztul.","shortLead":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó...","id":"20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a74d2-520c-4d59-9a41-ed42735b29dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:03","title":"A szemünk láttára halhatnak ki a disznódelfinek, pedig megmenthetnénk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 13-ára, a választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket csak augusztus 8-ától lehet benyújtani a választási irodáknál. ","shortLead":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október...","id":"20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e039c-e20e-4601-a3cd-0253ccf6393a","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:53","title":"Önkormányzati választás: ekkortól lehet kérni, hogy máshol szavazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]