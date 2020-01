Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","shortLead":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","id":"20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4dc3ff-400f-4f63-ba9e-c5c937c014e0","keywords":null,"link":"/elet/20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:23","title":"10 ezer tevét lőnek ki Ausztráliában. Igen, Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság.","shortLead":"A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság.","id":"20200107_matolcsy_adam_new_media_service_nav_vegrehajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac25afa-fde1-453b-9a30-4093352517ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_matolcsy_adam_new_media_service_nav_vegrehajtas","timestamp":"2020. január. 07. 16:09","title":"Végrehajtás indult Matolcsy fiának cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is lehet majd venni a Mi MIX Alphát. Erre azonban nem került sor, és egyelőre maga a gyártó sem tudja, hogy mikorra ígérheti.","shortLead":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is...","id":"20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49884fd-5ec5-44ae-9e0c-54821476348b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","timestamp":"2020. január. 06. 13:03","title":"De hol van a Xiaomi forradalmi, tényleg csupa kijelzős telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk.","shortLead":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak...","id":"20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f4d15-918f-4f1d-b752-909c2fcb7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","shortLead":"A Honvédség szerint a megfelelő biztonsági intézkedések mellett továbbra is folytatják a feladataikat Irakban.","id":"20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76d752a-02fa-43d1-a5c2-634cc2ef6ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Honvedelmi_Miniszterium_A_magyar_katonak_maradnak_Irakban","timestamp":"2020. január. 06. 10:08","title":"Honvédelmi Minisztérium: A magyar katonák maradnak Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020 technológiai szakkiállításra a Samsung.","shortLead":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020...","id":"20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ccf7f-8dda-47fb-aa87-f591706faceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","timestamp":"2020. január. 07. 11:33","title":"Láthatatlan billentyűzetet készített a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","shortLead":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","id":"20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b903e8-26bf-48c5-bbde-1fa7aa4a011a","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","timestamp":"2020. január. 06. 10:04","title":"Rendkívüli NATO-csúcs lesz ma a közel-keleti feszültség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]