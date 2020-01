Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2e1c9ee-8cb7-453b-8999-9689df249741","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FasTeesH nevű francia cég állítja, olyan fogkefét tervezett, amelyikkel az átlagosnál sokkal gyorsabban lehet fogat mosni, nem kell ugyanis percekig a szánkban tartani.","shortLead":"A FasTeesH nevű francia cég állítja, olyan fogkefét tervezett, amelyikkel az átlagosnál sokkal gyorsabban lehet fogat...","id":"20200106_fasteesh_y_brush_fogkefe_fogmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e1c9ee-8cb7-453b-8999-9689df249741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e1cff0-0b60-4075-bb65-e171f221a7f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_fasteesh_y_brush_fogkefe_fogmosas","timestamp":"2020. január. 06. 17:15","title":"Van itt egy fogkefe, amelyik 10 másodperc alatt megtisztítja a fogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is érkezhet ebben az évben.","shortLead":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is...","id":"20200107_apple_uj_iphone_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81c659a-9294-47e0-b1be-7e703426be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_apple_uj_iphone_2020","timestamp":"2020. január. 07. 11:03","title":"Belehúz az Apple: hat új iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","shortLead":"Önkormányzati lakásra váró férfitől csaltak ki pénzt Zuglóban, de duplán pórul járt.","id":"20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4889789-8d18-456e-ae24-30d9e0dec4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tobbszazezer_forinttal_vertek_at_es_meg_az_ugyeszseg_is_megvadolta","timestamp":"2020. január. 07. 10:48","title":"Több százezer forinttal átvertek egy férfit, és még az ügyészség is megvádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól nem lehet olyan deepfake-videókat feltenni a Facebookra, amelyek alkalmasak lehetnek a felhasználók megtévesztésére.","shortLead":"Mostantól nem lehet olyan deepfake-videókat feltenni a Facebookra, amelyek alkalmasak lehetnek a felhasználók...","id":"20200107_facebook_deepfake_video_tiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f655ee-9c58-4f05-b82c-4110a18cc2b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_facebook_deepfake_video_tiltasa","timestamp":"2020. január. 07. 13:03","title":"Fontos lépést tett a Facebook, hogy kiszorítsa az álhírek egy részét az oldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","shortLead":"Az egyik vegasi parkolóház tetején egy rendszám nélküli, új négykarikás modell bukkant fel.","id":"20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30781ad-9252-4670-9d8d-55bf4c6c4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580fe9d7-06ef-4187-8c56-561c614c4e87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_exkluziv_titokzatos_uj_audit_fotoztunk_las_vegasban","timestamp":"2020. január. 06. 17:56","title":"Exkluzív: titokzatos, új Audit fotóztunk Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]