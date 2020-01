Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt gázolt el Dél-Tirolban.","shortLead":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt...","id":"20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8ee39-117c-4a8e-8cc2-817a14b1c4da","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 12:37","title":"Elhunyt a dél-tiroli gázolásos baleset hetedik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi évek leggyengébb évkezdete volt az idei.","shortLead":"Az utóbbi évek leggyengébb évkezdete volt az idei.","id":"20200107_ingatlanpiac_lakas_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79b091-5837-4ff7-bf4f-0f410a2a6608","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200107_ingatlanpiac_lakas_2020","timestamp":"2020. január. 07. 07:55","title":"Rosszul indult az ingatlanpiacon 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki támaszpontot bombázott. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szövetségesek révén nem folytatja a visszavágást.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki...","id":"20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74018659-2eb9-4d39-9b02-6deab013b303","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","timestamp":"2020. január. 08. 11:45","title":"Nagyobb a füstje, mint a lángja az iráni bosszúakciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","shortLead":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","id":"20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4dc3ff-400f-4f63-ba9e-c5c937c014e0","keywords":null,"link":"/elet/20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:23","title":"10 ezer tevét lőnek ki Ausztráliában. Igen, Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar sportági szövetség „a könnyebbik utat választotta”.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar sportági szövetség „a könnyebbik utat...","id":"20200108_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b690901-4707-4f9e-a8d3-f233d922b818","keywords":null,"link":"/sport/20200108_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 08. 13:05","title":"Kim Rasmussen úgy érzi, feláldozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos szerint a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa.","shortLead":"A kormánybiztos szerint a következő egy évben eldől a Fidesz és a kormány sorsa.","id":"20200108_navracsics_tibor_kormanybiztos_fidesz_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2161add5-85d7-4b05-87bf-8dc6b79e2a46","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_navracsics_tibor_kormanybiztos_fidesz_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 09:57","title":"Navracsics Tibor: Adok egy évet a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Van ellenfél. Ettől elszokott a Fidesz” – figyelmeztet a kormányhű gondolkodó, G. Fodor Gábor. Nem ő az egyetlen, aki körön belülről emeli fel mutatóujját, jó lesz figyelnie a Fidesznek és Orbán Viktornak.","shortLead":"„Van ellenfél. Ettől elszokott a Fidesz” – figyelmeztet a kormányhű gondolkodó, G. Fodor Gábor. Nem ő az egyetlen, aki...","id":"20200107_G_Fodor_figyelmezteti_a_Fideszt_van_ellenfel_raadasul_kell_a_verfrissites_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446f7927-8beb-4923-a47c-df7aa0d2e6ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_G_Fodor_figyelmezteti_a_Fideszt_van_ellenfel_raadasul_kell_a_verfrissites_is","timestamp":"2020. január. 07. 09:55","title":"G. Fodor figyelmezteti a Fideszt, van ellenfél, ráadásul kell a vérfrissítés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]