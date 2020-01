Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f819cc10-a1cc-49e7-8776-6ee56a3be8ed","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Simán megnyerte a horvát elnökválasztást Zoran Milanovic, aki egy bukás és egy botrány után egyszer már visszavonult a politikától.","shortLead":"Simán megnyerte a horvát elnökválasztást Zoran Milanovic, aki egy bukás és egy botrány után egyszer már visszavonult...","id":"202002_zoran_milanovic_anagy_horvat_visszatero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f819cc10-a1cc-49e7-8776-6ee56a3be8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68345909-f473-4ae8-a31c-ba714f25a054","keywords":null,"link":"/360/202002_zoran_milanovic_anagy_horvat_visszatero","timestamp":"2020. január. 10. 13:10","title":"A politikába visszatért exkormányfő az új horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","shortLead":"A japán márka hazai pályán, a Tokiói Autószalonon mutatta be az újdonságot.","id":"20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26c7fb32-c8e9-49da-b804-b47a514091c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c56838d-c7df-4b46-b01a-14d7946b61ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Megerkezett_a_friss_Honda_Civic_Type_R","timestamp":"2020. január. 10. 10:17","title":"Megérkezett a friss Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti...","id":"20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519ba6ca-4688-445e-8355-ef775dd74249","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","timestamp":"2020. január. 09. 17:30","title":"Radar360: korlátozottan nyilvános Orbán-sajtótájékoztató, ezermilliárdos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják a csalók, hogy színészsegédeknek járó jegyeket adnak el, de ez nem igaz.","shortLead":"Azt állítják a csalók, hogy színészsegédeknek járó jegyeket adnak el, de ez nem igaz.","id":"20200111_Csalok_arulnak_hamis_jegyeket_a_Vigszinhazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfd0d98-0e6a-4a7b-bc4b-3d6f324dc6a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Csalok_arulnak_hamis_jegyeket_a_Vigszinhazba","timestamp":"2020. január. 11. 09:39","title":"Csalók árulnak hamis jegyeket a Vígszínházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk, a Világbank volt közgazdásza.","shortLead":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk...","id":"202002_szegeny_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5460568-deb6-4263-afa9-6f871fdc1fa3","keywords":null,"link":"/360/202002_szegeny_amerika","timestamp":"2020. január. 09. 15:00","title":"Dobozi István: Törzsi háború zajlik az amerikai társadalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről...","id":"20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7428729-7f70-42d5-a425-f2f72b17ad87","keywords":null,"link":"/360/20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","timestamp":"2020. január. 10. 17:30","title":"Radar360: Iránban vizsgálódnak, körözik a kaposvári gyermekotthonban verekedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b167ec99-6c40-40d0-a823-7a1fc37541b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki az Autobahnon folyamatosan teljesen lenyomott gázpedállal közlekedik, akkor még a nagy akkumulátorkapacitás ellenére is nagyon gyorsan lemerülhet a kocsija.","shortLead":"Ha valaki az Autobahnon folyamatosan teljesen lenyomott gázpedállal közlekedik, akkor még a nagy akkumulátorkapacitás...","id":"20200110_padlogazzal_mennyit_birnak_a_legerosebb_villanyautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b167ec99-6c40-40d0-a823-7a1fc37541b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa40b963-1644-4ef5-bfac-35bc794ff8b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_padlogazzal_mennyit_birnak_a_legerosebb_villanyautok","timestamp":"2020. január. 10. 07:59","title":"Padlógázzal mennyit bírnak a legerősebb villanyautók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.","shortLead":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi...","id":"20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6de1e-2f9c-4015-907a-6b88d86ff597","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","timestamp":"2020. január. 09. 17:01","title":"Kiderült, hogy Orbán miért csak egyszer tart évente ilyen sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]