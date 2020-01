Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó számára már elérhetővé tette a Facebook annak az új dizájnnak az alapjait, melyet a következő év(ek)ben terveznek bevezetni.","shortLead":"Néhány felhasználó számára már elérhetővé tette a Facebook annak az új dizájnnak az alapjait, melyet a következő...","id":"20200110_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c205e87-fae2-44fb-9385-e7c71259acf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras","timestamp":"2020. január. 10. 17:03","title":"Teljesen átszabják a Facebookot, már tesztelik az új kinézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8333179-f0e5-488f-ba17-9c35c97a3740","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jogosultak-e kedvezményes valutaárfolyamra a többgyerekesek vagy a nyugdíjasok? – jellegzetes NDK-kérdés, ahogyan az is, mit keres Mocsok-Ede, az őskommunista propagandista a nyugati tévében. ","shortLead":"Jogosultak-e kedvezményes valutaárfolyamra a többgyerekesek vagy a nyugdíjasok? – jellegzetes NDK-kérdés, ahogyan...","id":"20200111_MocsokEde_a_csatornamunkas__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8333179-f0e5-488f-ba17-9c35c97a3740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4623-d63e-4b0b-a473-bba727977eae","keywords":null,"link":"/360/20200111_MocsokEde_a_csatornamunkas__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_11","timestamp":"2020. január. 11. 16:30","title":"Mocsok-Ede, a csatornamunkás – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Londonba utaznak a legtöbben Budapestről, de sok más irányba is nőtt a forgalom.","shortLead":"Londonba utaznak a legtöbben Budapestről, de sok más irányba is nőtt a forgalom.","id":"20200111_Ketszer_nagyobbat_nott_a_Budapest_Airport_forgalma_nincs_az_europai_repuloterek_atlaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64512bbb-6842-4b2b-89e2-0b0027c4d84a","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_Ketszer_nagyobbat_nott_a_Budapest_Airport_forgalma_nincs_az_europai_repuloterek_atlaga","timestamp":"2020. január. 11. 11:39","title":"Kétszer nagyobbat nőtt a Budapest Airport forgalma, mint az európai repülőterek átlaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","shortLead":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","id":"20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161fb-cddc-480b-a6ed-8fa1111c07da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","timestamp":"2020. január. 11. 11:29","title":"18 milliárd forint értékű rezsiutalványt váltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5829c2fe-d312-4aef-b89d-e26570ce3064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap kevés volt ahhoz, hogy bátrabb legyen a miniszter.","shortLead":"Egy nap kevés volt ahhoz, hogy bátrabb legyen a miniszter.","id":"20200110_orban_kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5829c2fe-d312-4aef-b89d-e26570ce3064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2d2ba6-9b0c-4675-8bb9-c628ed38cc79","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_orban_kasler","timestamp":"2020. január. 10. 16:27","title":"Hiába ígérte az ellenkezőjét Orbán, Kásler még mindig bujkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","shortLead":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","id":"20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be023bcb-1a11-4aa8-99b2-633adab8b64d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2020. január. 10. 17:40","title":"Kiderült, hogyan támogatná Brüsszel a klímaváltozás elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy közjegyző tisztázta a helyzetet.","shortLead":"Egy közjegyző tisztázta a helyzetet.","id":"20200112_Maskepp_vehetik_igenybe_az_allami_csaladtamogatasokat_a_hazasparok_es_az_elettarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edb79da-666d-411f-aad0-6f6d863b299d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200112_Maskepp_vehetik_igenybe_az_allami_csaladtamogatasokat_a_hazasparok_es_az_elettarsak","timestamp":"2020. január. 12. 14:26","title":"Másképp vehetik igénybe az állami családtámogatásokat a házaspárok és az élettársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","shortLead":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","id":"20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72146eda-a847-4f16-a255-916f33412eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","timestamp":"2020. január. 12. 10:15","title":"Az Aston Martin is kínai lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]