[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","shortLead":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","id":"20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26089726-be09-4f86-99d7-1de8c5747d36","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","timestamp":"2020. január. 14. 05:08","title":"Kirúgták a Barcelona edzőjét, már az új tréner is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós fejlesztési forrásoktól.\r

","shortLead":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós...","id":"20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd50bf-b5b5-43b1-a3e6-ebb912f16e39","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. január. 13. 18:30","title":"Karácsony az uniós pénzek megvonásáról: Letagadják az anyag létezését, pedig az itt van az asztalomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","shortLead":"A szépségipar legújabb tendenciái alapján 2020-ban a használt termékek piacának robbanását jósolják. ","id":"20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecd5067a-6624-479b-a5c7-235297542725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20045e39-c0a2-49dd-8316-98c7796ceb05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_On_venne_hasznalt_ruzst","timestamp":"2020. január. 14. 06:13","title":"Ön venne használt rúzst? Ez lehet a következő őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dbc16f-1648-4eb0-84cb-053f0a5cf443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrália bozóttüzekkel sújtott területein nem csak a lángok és a hőség okoz problémát, sok állat éhezik. A hatóságok légi úton próbálnak segíteni.","shortLead":"Ausztrália bozóttüzekkel sújtott területein nem csak a lángok és a hőség okoz problémát, sok állat éhezik. A hatóságok...","id":"20200113_helikopter_etel_elelem_ausztralia_allatok_kenguru_bozottuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36dbc16f-1648-4eb0-84cb-053f0a5cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c6bd22-1591-4d27-ac7d-89d98915a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_helikopter_etel_elelem_ausztralia_allatok_kenguru_bozottuz","timestamp":"2020. január. 13. 16:10","title":"Helikopterekből szórják az ételt Ausztráliában, hogy legyen mit enniük az állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erzsébetváros volt szocialista polgármesterének ügyében hozott ítélet nem jogerős.\r

","shortLead":"Erzsébetváros volt szocialista polgármesterének ügyében hozott ítélet nem jogerős.\r

","id":"20200113_hunvald_gyorgy_hutlen_kezeles_elsofoku_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca41f62-bfc0-4248-830a-bc92ba0a992c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_hunvald_gyorgy_hutlen_kezeles_elsofoku_itelet","timestamp":"2020. január. 13. 15:13","title":"Hunvald György egy évet kapott hűtlen kezelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese hétfőn Szlovákia ellen nyert 20-2-re.","shortLead":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró...","id":"20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f73eaa-a50d-4a4c-9c69-ea1a9e8255a9","keywords":null,"link":"/sport/20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","timestamp":"2020. január. 13. 20:49","title":"Vízilabda-Eb: leiskolázta a szlovákokat a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az autógyártás rosszabbul teljesít, akkor rossz hónapja van az ország teljes iparának. Márpedig most ez történik.","shortLead":"Ha az autógyártás rosszabbul teljesít, akkor rossz hónapja van az ország teljes iparának. Márpedig most ez történik.","id":"20200114_Reszletezte_a_KSH_miert_jonnek_rosszabb_szamok_a_magyar_iparrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ade9ea1-da5c-48c7-957f-ad84e13003f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Reszletezte_a_KSH_miert_jonnek_rosszabb_szamok_a_magyar_iparrol","timestamp":"2020. január. 14. 09:52","title":"Részletezte a KSH, miért jönnek rosszabb számok a magyar iparról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]