Kihirdette január 14-én, kedden Klaus Iohannis román államfő a családi pótlék megduplázásáról szóló törvényt, amelynek hatályba lépését azonban – költségvetési fedezet híján – a kormány várhatóan elnapolja. A jogszabály szerint a gyermekenkénti családi pótlék havi összege a jelenlegi 150-ről 300 lejre (21 ezer forint) emelkedik a két év feletti, illetve 300-ról 600 lejre a két év alatti kiskorúak esetében.

A szociáldemokrata ellenzék erre vonatkozó javaslatát 2019. decemberben, heves politikai vita nyomán, mégis ellenszavazat nélkül szavazta meg a bukaresti képviselőház, annak ellenére, hogy a két hónapja kormányra lépett jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozói jelezték: az amúgy is 3,6 százalékos GDP-arányos hiánnyal megtervezett 2020-as állami költségvetésben erre a többletkiadásra nincs fedezet. Számításaik szerint a pótlék azonnali megduplázása 7,5 milliárd lejjel (525 milliárd forint), a GDP 4,25 százalékra emelte volna 2020-ban az államháztartási hiányt.

A PNL végül nem vállalta magára alig néhány hónappal a helyhatósági és parlamenti választások előtt annak kockázatát, hogy szembeszegüljön a – Romániában "gyermekpénzként" emlegetett – támogatás növelésével, és arról is letett, hogy alkotmányossági óvással hátráltassa hatályba lépését. Ludovic Orban miniszterelnök azonban jelezte: leghamarabb júliusban lehet költségvetés-kiigazítást elfogadni, úgyhogy a családi pótlék megduplázását – feltehetően egy sürgősségi kormányrendelet révén – mindenképpen el fogják halasztani.

Magyarországon a családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett, azóta is 12 200 forint egy gyerek után, kettő után 13 300 forint, három vagy több után 16 000 forint – illetve minden esetben valamivel több, ha a gyermekeket egy szülő neveli. A családi pótlék emelése nincs is terítéken, a Fidesz ugyanis inkább az adórendszeren keresztül, elsősorban a családi adókedvezmény révén, illetve egyéb ad hoc támogatások formájában (például autóvásárlási kedvezmény, babaváró hitel) nyújt családtámogatásokat. Ez mára alaposan meg is látszik a szociális juttatások és a munkából származó jövedelmek átrendeződésén: