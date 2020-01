Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lett a tulajdonosa annak a hat, eddig magánkézben lévő vállalkozásnak, amely a lombikbébi programokat működteti.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lett a tulajdonosa annak a hat, eddig magánkézben lévő vállalkozásnak, amely a lombikbébi...","id":"20200114_Mar_at_is_vette_az_allam_az_extraprofitos_meddosegkezelo_cegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7eb8ad-23d7-46ad-80f2-b4994515ee6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Mar_at_is_vette_az_allam_az_extraprofitos_meddosegkezelo_cegeket","timestamp":"2020. január. 14. 11:39","title":"Már át is vette az állam a meddőségkezelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 14. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7 millióról. Egy ENSZ-jelentés alapján pedig az összes európai posztszocialista államnak drasztikus népességvesztéssel kell szembenéznie, ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák.","shortLead":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7...","id":"202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca74047-76a9-44b1-a067-a8d9c1da01aa","keywords":null,"link":"/360/202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 13. 11:00","title":"A népességfogyást még Orbán sem tudja megállítani a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544dbe2-2d73-490a-a303-6b4d43348c48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn Dánia csapatáva az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn Dánia csapatáva az olimpiai kvalifikációs férfi...","id":"20200113_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4544dbe2-2d73-490a-a303-6b4d43348c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bbee80-c5e1-4e25-bdec-9239a5e05d68","keywords":null,"link":"/sport/20200113_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen","timestamp":"2020. január. 13. 22:05","title":"Kézilabda-Eb: bravúros döntetlen a világ- és olimpiai bajnok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot törölt, nehéz helyzetbe hozva ezzel az iráni médiát.","shortLead":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot...","id":"20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6852fc8f-8121-48c4-9912-872e6125403d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","timestamp":"2020. január. 13. 08:33","title":"Cenzúrázza a híreket Iránban az Instagram, törlik a nemkívánatos posztokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374ea50e-d3a4-4491-9924-45bd36591da4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromszor annyi kamion parkolhatna ugyanakkora helyen, ha valósággá válna egy német cég terve a liftes garázsról. ","shortLead":"Háromszor annyi kamion parkolhatna ugyanakkora helyen, ha valósággá válna egy német cég terve a liftes garázsról. ","id":"202002_emeletes_kamionparkolo_felhuzzak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374ea50e-d3a4-4491-9924-45bd36591da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc061d-0c4c-46c4-97d5-16b459e6d867","keywords":null,"link":"/360/202002_emeletes_kamionparkolo_felhuzzak_magukat","timestamp":"2020. január. 12. 16:30","title":"Kamionosok tízezrei örülhetnek, ha bevezetik az újfajta parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89e2576-ae7f-45d5-90b9-38e954dca167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November óta (egyelőre csak) Kínában elérhető a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X.","shortLead":"November óta (egyelőre csak) Kínában elérhető a Huawei összehajtható telefonja, a Mate X.","id":"20200113_huawei_mate_x_eladasi_darabszam_osszecsukhato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b89e2576-ae7f-45d5-90b9-38e954dca167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bddcf4f-68d0-4854-90a5-0f9cbf207649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_huawei_mate_x_eladasi_darabszam_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 13. 10:33","title":"A Huawei bemondta, hány darabot adtak el az összehajtható Mate X-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]