Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakhatást, étkezést, átlagkeresetet vettek alapul.","shortLead":"Lakhatást, étkezést, átlagkeresetet vettek alapul.","id":"20200122_Nagyjabol_olyan_draga_az_elet_Budapesten_mint_Vlagyivosztokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c565bc-6bf5-48f8-a12e-ba6228a8bc67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nagyjabol_olyan_draga_az_elet_Budapesten_mint_Vlagyivosztokban","timestamp":"2020. január. 22. 06:15","title":"Nagyjából olyan drága az élet Budapesten, mint Vlagyivosztokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Dél-Wales államban zuhant le velük a repülőgépük. ","shortLead":"Új-Dél-Wales államban zuhant le velük a repülőgépük. ","id":"20200123_Meghalt_harom_tuzolto_az_ausztraliai_tuzvesz_oltasa_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd403fb1-007e-472c-aa10-1bd1e793d508","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_harom_tuzolto_az_ausztraliai_tuzvesz_oltasa_kozben","timestamp":"2020. január. 23. 07:38","title":"Meghalt három tűzoltó az ausztrál tűzvész oltása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","shortLead":"Tupac Shakur kocsija egyben koporsója is. Sokan kiakadtak azon, hogy felújítva árulják.","id":"20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ac7bcd-1227-4fb0-b7d8-f265cad39115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db2a7e-adb7-407b-830b-7cb902cd17c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_520_millio_forintot_kernek_Tupac_kocsijaert_amiben_agyonlottek","timestamp":"2020. január. 22. 12:11","title":"520 millió forintot kérnek a kocsiért, amiben agyonlőtték Tupacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a9c59-e389-4eb3-b04b-da13fe8cae7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tízezer dobozos járműből áll majd az Amazon flottája, amely indiai nagyvárosokban hordja majd ki a neten rendelt árukat. Van azért valami bizarr abban, hogy a világ egyik leggazdagabb vállalkozója hogyan örül egy ilyen riksának. ","shortLead":"Tízezer dobozos járműből áll majd az Amazon flottája, amely indiai nagyvárosokban hordja majd ki a neten rendelt...","id":"20200122_Buszken_feszit_Jeff_Bezos_az_Amazon_vezere_elektromos_riksahadsere_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510a9c59-e389-4eb3-b04b-da13fe8cae7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f587b6-7534-4512-90d3-b91b36f1bb61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Buszken_feszit_Jeff_Bezos_az_Amazon_vezere_elektromos_riksahadsere_elen","timestamp":"2020. január. 22. 15:52","title":"Büszkén feszít Jeff Bezos elektromos riksahadserege élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994061a3-dcc4-44e6-9620-f7d2dcc8f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maratoni videómontázs készült Madách Imre drámai költeményéből. Mit tesz hozzá a mobiltelefon egy csaknem 140 éves műhöz!","shortLead":"Maratoni videómontázs készült Madách Imre drámai költeményéből. Mit tesz hozzá a mobiltelefon egy csaknem 140 éves...","id":"20200122_Az_ember_tragediaja_Szinhazak_ejszakaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=994061a3-dcc4-44e6-9620-f7d2dcc8f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51745e2f-97fa-4267-8c14-45ab74f9b611","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Az_ember_tragediaja_Szinhazak_ejszakaja","timestamp":"2020. január. 22. 17:15","title":"Így még sohasem látta Az ember tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik emberölési kísérletért ülnek, sokkal szigorúbb lesz esetükben az eljárás. A gyámügyet viszont kötelező lesz értesíteni az elítélt szabadulása előtt. ","shortLead":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik...","id":"20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ceeb2b-5b70-4b24-beea-c0f53f77593c","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","timestamp":"2020. január. 22. 20:08","title":"Szigort ígért a kormány, de ez sem akadályozta volna meg a győri gyerekgyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet betöltött gyereküket.\r

\r

","shortLead":"Már csak néhány napjuk van kérvényt írni azoknak a családoknak, akik nem szeretnék iskolába küldeni a hatodik évet...","id":"20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc092ed5-5773-472d-96db-baa5398d3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150fda48-2100-48bf-988f-6ed6b33c958b","keywords":null,"link":"/elet/20200122_A_szulok_fele_nem_kapott_az_ovodaban_tajekoztatast_a_beiskolazashoz","timestamp":"2020. január. 22. 09:25","title":"A szülők fele nem kapott az óvodában tájékoztatást a beiskolázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új, Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid reagált a kinevezésére, és azt is megírta, mire számíthatnak a budapestiek a közeljövőben.","shortLead":"Az új, Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid reagált a kinevezésére, és azt is megírta, mire számíthatnak...","id":"20200122_vitezy_david_budapest_fejlesztesi_kozpont_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd1cf74-fae7-4ad0-8e2b-a50441dde662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_vitezy_david_budapest_fejlesztesi_kozpont_karacsony_gergely","timestamp":"2020. január. 22. 08:44","title":"Vitézy: Nekiláthatunk a Népliget megújításának és a belváros forgalomcsillapításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]