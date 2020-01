Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerek apját mellbe, mostohaanyját pedig vesén szúrta.","shortLead":"A gyerek apját mellbe, mostohaanyját pedig vesén szúrta.","id":"20200123_Negy_evre_javitointezetbe_kerul_a_szuleit_megkeselo_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53082dd6-d153-414d-af3b-e093641a2861","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negy_evre_javitointezetbe_kerul_a_szuleit_megkeselo_lany","timestamp":"2020. január. 23. 16:59","title":"Négy évre javítóintézetbe kerül a szüleit megkéselő lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint három év után került pont Oszter Sándor büntetőügyének végére.\r

","id":"20200124_Dontott_a_birosag_Oszter_Sandor_artatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165258d2-e0cd-4c6f-a898-7bf3b7bd8626","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Dontott_a_birosag_Oszter_Sandor_artatlan","timestamp":"2020. január. 24. 12:11","title":"Döntött a bíróság: Oszter Sándor ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a kockázata annak, hogy a Kenyával szomszédos országokat is letarolják a sáskák.","shortLead":"Nagy a kockázata annak, hogy a Kenyával szomszédos országokat is letarolják a sáskák.","id":"20200124_Brutalis_saskajaras_van_Kenyaban_es_felo_hogy_nem_allnak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e801fa-09a8-4d14-951c-57148201f651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Brutalis_saskajaras_van_Kenyaban_es_felo_hogy_nem_allnak_meg","timestamp":"2020. január. 24. 20:36","title":"Brutális sáskajárás van Kenyában és félő, hogy nem állnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter csak utólag jött rá, hogy rosszul értelmezte a jogot. ","id":"20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc34d33-bc84-457b-877d-3dc89c84fcbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Visszafizeti_a_szabadsagmegvaltasert_jaro_penzt_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2020. január. 23. 11:09","title":"Visszafizeti a szabadságmegváltásért kapott pénzt Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két francia betegnél is az új koronavírusra jellemző tünetek jelentkeztek.","shortLead":"Két francia betegnél is az új koronavírusra jellemző tünetek jelentkeztek.","id":"20200124_europa_koronavirus_tudogyulladas_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd14ed07-671a-498e-a374-51c0a94bae45","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_europa_koronavirus_tudogyulladas_franciaorszag","timestamp":"2020. január. 24. 21:16","title":"Európában is megjelent a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos abroncs is a tempót.","shortLead":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos...","id":"20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf0b7e-0be5-4c03-977b-6c039a5cc28b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","timestamp":"2020. január. 23. 09:29","title":"A németeknél a gumiabroncsok miatt is létezik gyorshajtási bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó eljárással és egy elektronikus gégefővel újraalkották a múmia hangképző szervének nagy részét.","shortLead":"Kutatóknak sikerült életre kelteni egy háromezer éves egyiptomi múmia hangját: háromdimenziós nyomtatással, képalkotó...","id":"20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9ece8ba-b44c-4209-89ee-313fa6ef8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41046415-ae2e-4fcc-b6b3-3f24968234c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_egyiptomi_mumia_hangja_3d_nyomtatas_nesziamon","timestamp":"2020. január. 24. 08:03","title":"Hallgassa meg: tudósok életre keltették egy 3000 éves egyiptomi múmia hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek általuk. Tibetben találtak is 28 olyat, amikről a tudósoknak eddig nem volt tudomásuk.","shortLead":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek...","id":"20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b7ff25-77e2-4319-9b5c-d89b15e79bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","timestamp":"2020. január. 23. 15:03","title":"Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]