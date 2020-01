A Patkány éve borzasztó csapást hozott Vuhan városának és egész Kínának: a vírus, amely onnan indult el, fenekestül felforgatta az életet. Karanténba zárták a 11 milliós nagyvárost, az ország acél- és autóiparának egyik legfontosabb központját. A holdújév idején amúgy is állna az élet, ilyenkor egyhetes szabadságot kap mindenki a Mennyei Birodalomban, de a vírusfenyegetés hosszabb távú problémát jelent. Pekingben máris jelezték: meghosszabbíthatják a szabadságot.

A külföldi cégek kimenekítik az embereiket Vuhanból, és nagy kérdés, hogy hányan térnek majd vissza. A Peugeot – ami Kína egyik legnagyobb gyárával, a Dongfenggel közös vállalatot üzemeltet – 38 emberét vitte ki Vuhanból. A General Motors, amely szintén vegyesvállalatot működtet a SAIC céggel és a Dongfenggel, hasonló akcióra készül. Ott hatezer ember dolgozik. A Fordnak nincsen gyára a városban, de elrendelte, hogy egyetlen embere se utazzon a kínai nagyvárosba.

Óriási mértékben csökken az érdeklődés Kína iránt

– az Automotive Newsnak Michael Dunne, a kínai piacra specializálódott amerikai szakértő.

"Már a kereskedelmi háború is betett az üzletnek, akárcsak az, hogy Kínában csökkennek az autóeladások. Már csak a vírus hiányzott!" – tette hozzá.

Kínában tavaly 2,3 millió autóval kevesebbet adtak el, mint az azt megelőző évben. Pekingben idén is csökkenésre számítottak, de nem ennyire drasztikusra, hiszen korábban töretlen volt a növekedés a világ legnagyobb autós piacán. Most attól tartanak, hogy a lassuló gazdaság számára kínos következményekkel járhat, ha a vírus miatt a holdújévet követő ünnepségek után nem indul újra a termelés. Márpedig sok helyen nem fog.



Sanghajban is felbukkant a kórokozó, és ennek komoly következményei lehetnek egész Kínára nézve, miután a 25 milliós nagyváros a hatalmas ország üzleti központja, olyan, mint New York az Egyesült Államokban. A Tesla például nemrég nyitotta ott meg új hármas számú gigagyárát, akkor a helyszínen járt Elon Musk is. Azt még nem lehet tudni, hogy ők mit terveznek, de az elképzeléseket alapvetően módosíthatja a vírushatás.



A vírus már akkor is fertőzhet, ha még semmi jele sincsen – erre hívta fel korábban a figyelmet Kína egészségügyi minisztere. Ezért amikor a miniszterelnök, Li Kocsiang ellátogatott Vuhanba, védőöltözetet húzott és maszkot viselt. Közben a nagyváros polgármestere elismerte: nem volt elég hatékony a védekezés a vírus ellen. Arról nem beszélt, hogy kezdetben letartóztatták azokat, akik a járványról beszéltek, és pánikkeltőknek nevezték őket. Azt viszont elmondta, hogy kész lemondani; vagyis a miniszterelnök minden bizonnyal kirúgta, mert elkésett reakciójával óriási bajba sodorta nemcsak Vuhan 11 millió lakóját, de egész Kínát is.