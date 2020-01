Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanra sikerült elérni a foglalkoztatottságban az EU-s célkitűzést.","shortLead":"Mostanra sikerült elérni a foglalkoztatottságban az EU-s célkitűzést.","id":"20200107_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c303f218-37a5-4a2e-b0cb-89e46665e1ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatas","timestamp":"2020. január. 07. 09:08","title":"Egy kicsivel még tovább csökkent a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori pénzügyminiszter nézeteiből politikai ellenfelei is sokat merítettek. ","shortLead":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori...","id":"202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409228d8-9bc2-42a4-a8f8-4d00cb5dee50","keywords":null,"link":"/360/202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","timestamp":"2020. január. 07. 07:00","title":"Mit valósított meg Bokros Lajos gondolataiból az Orbán-kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mi történt csütörtök esténként a McDonald’s központjában, melyet Steve Eastbrook a külvárosból betelepített Chicago központjába?","shortLead":"Mi történt csütörtök esténként a McDonald’s központjában, melyet Steve Eastbrook a külvárosból betelepített Chicago...","id":"20200107_Uj_vilag_jon_a_McDonaldsnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79332ac5-02b6-42b8-a2e4-3ac93849e8d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Uj_vilag_jon_a_McDonaldsnal","timestamp":"2020. január. 07. 05:42","title":"Új világ jön a McDonald’snál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle léptékben hatalmas távolság, éppen ezért megrázó, hogy még a túlpart lakói elé is aggasztó kép tárul. A háttérben felsejlik a klímaváltozás.","shortLead":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle...","id":"20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92020e9d-94bf-49c2-b490-59cd6f8c0bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","timestamp":"2020. január. 06. 08:33","title":"Drámai fotók érkeztek arról, hogy néz ki 2100 km-ről Ausztrália mindent felperzselő katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sötét ruhát választott a díjátadóra. ","shortLead":"Egy sötét ruhát választott a díjátadóra. ","id":"20200106_Vajna_Timea_nelkul_nincs_Golden_Globe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a34c0-c2ef-4c58-b5d9-23f30884ec67","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Vajna_Timea_nelkul_nincs_Golden_Globe","timestamp":"2020. január. 06. 12:03","title":"Vajna Tímea nélkül nincs Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina más önkormányzatoknak mutatna példát.","shortLead":"Baranyi Krisztina más önkormányzatoknak mutatna példát.","id":"20200107_csaladon_beluli_eroszak_ferencvaros_baranyi_krizislakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0fdf0-0fde-4448-870a-a5afd6206d12","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_csaladon_beluli_eroszak_ferencvaros_baranyi_krizislakas","timestamp":"2020. január. 07. 13:06","title":"Krízislakásokkal segíti a IX. kerület a családon belüli erőszak áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak hátrányai is vannak, sőt még az sem biztos, hogy pénzben mérve kifizetődik. Azért persze tudunk fenntarthatóan is spórolni.","shortLead":"A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spórolásnak...","id":"20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded0d3e6-825b-48f6-b62e-e048bf5c2941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_csatornahalozat_csatornazat_ivoviz_halozat_vizfogyasztas_takarekoskodas_rejtett_vizfogyasztas","timestamp":"2020. január. 07. 12:30","title":"Nem is gondolná, mennyire visszaüthet, ha spórol otthon a vízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]