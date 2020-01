Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági frissítéseket ad ki. A mostani sebezhetőségek a legújabb chipeket nem érintik, a régebbiekkel van gond.","shortLead":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági...","id":"20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f53201-6a8b-44ae-8e64-592600d14eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 29. 15:03","title":"Ilyen nincs: újabb sebezhetőségeket találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem veszélyezteti az Apple egyik legismertebb partnerének, a Foxconn gyártói kapacitását az új koronavírus, így a termelés sem áll le.","shortLead":"Egyelőre nem veszélyezteti az Apple egyik legismertebb partnerének, a Foxconn gyártói kapacitását az új koronavírus...","id":"20200129_apple_iphone_gyartas_foxconn_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfaa4d2-0555-4849-8313-695f69c3db18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_apple_iphone_gyartas_foxconn_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:03","title":"Nyugtat az Apple: nem lesz kevesebb iPhone a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","shortLead":"A kosárlabdázó már aktív játékosként vállalkozni kezdett.","id":"20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139dae0-5a62-4736-a35d-4e85cf2c94fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Komoly_uzleti_birodalmat_is_maga_utan_hagyott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:09","title":"Komoly üzleti birodalmat is maga után hagyott Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt – jelentette be Bayer Zsolt publicista a Hír TV Sajtóklub hétfői adásában. Azt is közölte, hogy ő lesz az egyik vezérszónok.","shortLead":"Tüntetés lesz csütörtökön az erzsébetvárosi polgármesteri hivatal előtt Niedermüller Péter kijelentése miatt –...","id":"20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddb10e0-81eb-452e-ac3c-7b32e9264f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_niedermuller_peter_nyilatkozat_bayer_zsolt_tuntetes","timestamp":"2020. január. 28. 09:47","title":"Bayer Zsolték tüntetéssel válaszolnak Niedermüller Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző intézkedései is ludasak.","shortLead":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző...","id":"202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823057d-20e7-4b79-a92c-58b034014ac8","keywords":null,"link":"/360/202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","timestamp":"2020. január. 28. 07:00","title":"Lakhatás: a kormány rásózta a problémát az önkormányzatokra, majd beszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","shortLead":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","id":"20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ff60a-76bb-4dec-a069-9f48e3015d2a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","timestamp":"2020. január. 28. 14:17","title":"Kopasz Barbie-t és hosszú hajú Kent dob piacra a Mattel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6759f0-c8c5-4803-a7e2-741ea588b26d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó, hogy a magyar könnyűzenei előadókat segítjük idén A Dal című műsorban minél több lehetőséggel – mondta Nagy Feró, A Dal 2020 zsűritagja. Idén már nem az eurovíziós magyar szereplőt keresik, hanem az év magyar előadóját.","shortLead":"Jó, hogy a magyar könnyűzenei előadókat segítjük idén A Dal című műsorban minél több lehetőséggel – mondta Nagy Feró...","id":"20200129_Eurovizio_Dal_magyar_slager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6759f0-c8c5-4803-a7e2-741ea588b26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab4c6a1-95d2-4bf5-9727-cbabd0412cf7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Eurovizio_Dal_magyar_slager","timestamp":"2020. január. 29. 10:18","title":"Semmi eurovíziós nyomás: az év magyar slágerét keresi a szombaton induló A Dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a692ae6d-293b-4b4a-aeaf-277137c57ead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ügyes trükkel érné el, hogy a Chrome böngészőben ne a Google, hanem a Bing legyen az alapértelmezett keresőmotor.","shortLead":"A Microsoft egy ügyes trükkel érné el, hogy a Chrome böngészőben ne a Google, hanem a Bing legyen az alapértelmezett...","id":"20200128_microsoft_bing_keres_office_365_proplus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a692ae6d-293b-4b4a-aeaf-277137c57ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cdb963-6ec2-499a-aa9e-5d1b34bb7791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_microsoft_bing_keres_office_365_proplus","timestamp":"2020. január. 28. 08:33","title":"Kellemetlen meglepetés is kerül a gépére annak, aki telepíti az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]