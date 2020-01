Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","shortLead":"A mexikói részen lift vezetett le hozzá. Az alagút 1313 méter hosszú.","id":"20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac5a27b-0c80-439f-b6e9-67497ea0094b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af133bb-98d0-40a3-bf62-1fcce2e1a176","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_csempeszalagut_amerikai_mexikoi_hatar","timestamp":"2020. január. 30. 05:43","title":"Rekordhosszú csempészalagutat fedeztek fel az amerikai határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait.","shortLead":"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait.","id":"20200130_Az_Air_France_leallitja_kinai_jaratait_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ec25d-25ff-4ab7-9248-a8f4a28794cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Az_Air_France_leallitja_kinai_jaratait_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 19:14","title":"Az Air France leállítja kínai járatait a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","shortLead":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","id":"20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec01f35-5fc1-4441-b639-9d6096b61f6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","timestamp":"2020. január. 30. 19:09","title":"Meghalt a Fanny és Alexander Oscar-díjas producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","shortLead":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","id":"20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bef4e-9038-4269-9a5b-d8b2a117782f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","timestamp":"2020. január. 31. 13:24","title":"77 millió forintot kap Babos az Australian Open-győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tartozása továbbra sincs az LMP-s országgyűlési képviselőnek.","shortLead":"Tartozása továbbra sincs az LMP-s országgyűlési képviselőnek.","id":"20200131_130_millioval_lett_szegenyebb_Ungar_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87c65f7-0b60-4ab7-af14-98cc9b23c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_130_millioval_lett_szegenyebb_Ungar_Peter","timestamp":"2020. január. 31. 12:30","title":"130 millióval lett szegényebb Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte, hogy mit tett vele az edzője, mégsem történt semmi. ","shortLead":"Négy korábbi sportoló számolt be arról, mit élt át. Az egyikük állítja, korábban a sportminiszternek is jelezte...","id":"20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51d32c3-fd77-4665-9749-a34dd0a56be8","keywords":null,"link":"/sport/20200129_szexualis_eroszak_mukorcsolya_edzo_franciaorszag","timestamp":"2020. január. 29. 21:57","title":"Szexuális erőszakkal vádolják edzőiket visszavonult francia műkorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál vezetősége.\r

\r

","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette az első igazgatója, Alfred Bauer nevét viselő Ezüst Medve-díjat a Berlini Nemzetközi...","id":"20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c973c48d-c394-4531-b720-03edb37c6c60","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Naci_szimpatizansrol_kapta_a_nevet_a_Berlinale_egyik_dija","timestamp":"2020. január. 30. 09:00","title":"Náciszimpatizánsról kapta a nevét a Berlinale egyik díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]