[{"available":true,"c_guid":"eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér.","shortLead":"Nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér.","id":"20200130_Tiltakoznak_a_Tereyosztondijasok_Bartok_Imre_felreallitasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c888a2-b590-4f07-8b2b-8ff002e68bd8","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Tiltakoznak_a_Tereyosztondijasok_Bartok_Imre_felreallitasa_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 16:01","title":"Tiltakoznak a Térey-ösztöndíjasok Bartók Imre félreállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr tetőtől talpig be van öltözve, így ül a volánnál. Lefotózták.","shortLead":"A sofőr tetőtől talpig be van öltözve, így ül a volánnál. ","id":"20200130_godi_samsung_gyar_vedoruha_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c8f91e-2e06-4366-92b8-62bd0bcbdf75","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_godi_samsung_gyar_vedoruha_koronavirus","timestamp":"2020. január. 30. 09:10","title":"Védőöltözetbe bújt sofőr szállítja a gödi Samsung-gyár munkásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c763516-b441-4c94-b9d9-c5efcc36bc2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg.","shortLead":"Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg.","id":"202005_stu_repulestechnologia_titkositott_allami_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c763516-b441-4c94-b9d9-c5efcc36bc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345d9a2-d1d6-473d-a317-5e78da585cc5","keywords":null,"link":"/360/202005_stu_repulestechnologia_titkositott_allami_ceg","timestamp":"2020. január. 31. 10:00","title":"Titokban fémfelület-kezelő céget alapított az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8ec33a-2979-4c1d-9ea1-9f48167062d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új cégvezetőkről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.","shortLead":"Új cégvezetőkről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.","id":"20200129_A_TV2_es_a_Prezi_korabbi_munkatarsa_lesz_a_budapesti_varosarculati_ceg_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8ec33a-2979-4c1d-9ea1-9f48167062d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effa116f-5383-4724-af99-950798128fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_TV2_es_a_Prezi_korabbi_munkatarsa_lesz_a_budapesti_varosarculati_ceg_vezetoje","timestamp":"2020. január. 29. 11:35","title":"A TV2 és a Prezi korábbi munkatársa lesz a budapesti városarculati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195eaed-7623-45f4-9a9a-fadfaf43af49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tűzoltókra még január elején csapott le egy viharos szél, ami 10 perccel hamarabb ért oda hozzájuk, mint arra számítottak. A végeredményt egy tűzoltóautó fedélzeti kamerája rögzítette.","shortLead":"Az ausztrál tűzoltókra még január elején csapott le egy viharos szél, ami 10 perccel hamarabb ért oda hozzájuk, mint...","id":"20200131_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a195eaed-7623-45f4-9a9a-fadfaf43af49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c068d-02a3-4625-85a8-d701a2e31686","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_ausztralia_bozottuz_tuzvesz_video","timestamp":"2020. január. 31. 08:03","title":"Videó: Feltámadt a 100 km/h-s szél, pillanatok alatt a pokolban találták magukat az ausztrál tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni a kormánypárti média összeolvadását. A bíróság szerint ugyanakkor eljárási hibát vétettek, de az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem adtak válaszokat. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint az őket elmarasztaló bírósági döntés megerősítette, hogy nem volt hatáskörük vizsgálni...","id":"20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b1cc3-be02-4cbe-aeb6-849f9efafc0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_GVH_reagalt_ra_hogy_a_birosag_szerint_hibat_vetettek_a_fideszes_mediagolem_kapcsan","timestamp":"2020. január. 29. 12:55","title":"A GVH reagált a KESMA-ügyben hozott elmarasztaló bírósági döntésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlén díjazzák majd Béres Ilona, Cserhalmi György, Pécsi Ildikó és Szabó István mellett.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlén díjazzák majd Béres Ilona, Cserhalmi György, Pécsi Ildikó és Szabó...","id":"20200129_Eletmudijat_kap_Eperjes_Karoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4ccb02-f920-4b31-a071-3ca3be019cc2","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Eletmudijat_kap_Eperjes_Karoly","timestamp":"2020. január. 29. 14:59","title":"Életműdíjat kap Eperjes Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából építkeznénk. A városi épületek ilyen átalakításával érezhetően jobb helyzetben lenne a klímánk.","shortLead":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából...","id":"20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64898de9-13de-4124-b83c-2e2995e22ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","timestamp":"2020. január. 29. 16:03","title":"Ha fából építenénk házakat, nemcsak mi, hanem a Föld is fellélegezhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]