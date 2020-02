Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban az Európai Gazdasági Térséghez tartozzon a légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban...","id":"20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b380dec-14a8-4102-933c-723d67441759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","timestamp":"2020. február. 04. 12:42","title":"Több millió Wizz Air-részvényt kellett eladni a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak információk, mikor kerülhet piacra ez az eszköz. Most viszont rövid időre felkerültek adatok róla a koreai Samsung weboldalára, és bár ezek azóta eltűntek, az élelmesebb szerkesztők lementették az információkat.","shortLead":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak...","id":"20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25f451-7a43-4842-9731-57f3b033f2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","timestamp":"2020. február. 04. 19:33","title":"Idő előtt élesítették a Samsung weboldalát, és hiába kapcsolták le, minden kiderült az olcsóbb okoshangszóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László Kórházban vizsgálják.","shortLead":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László...","id":"20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26996ff-9a39-4c2c-b4d6-dd8099f333ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","timestamp":"2020. február. 03. 21:24","title":"Elkülönítettek a budapesti repülőtéren egy lázas kínai utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési Központ még a perindításig se jutott el a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann ellen.","shortLead":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési...","id":"20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946309b-074c-4c50-949f-fd1eea9e69e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","timestamp":"2020. február. 05. 09:25","title":"E-jegyrendszer: a semmire fizethet milliárdokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","shortLead":"Új rendelet lépett életbe. Az elektromos eszközökre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a kerékpárra.","id":"20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e104c069-1c5f-432d-8ebc-bbb7b97a8024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_romania_roller_jarda_jogszabaly","timestamp":"2020. február. 04. 20:32","title":"Romániában nem lehet járdára hajtani a rollerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57633edd-5853-44f3-b47a-6cdaabdf0520","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az integrált természettudomány tantárgy bevezetése előremutató is lehetne, de inkább a tanárhiány csökkentését szolgálja – állítja Nahalka István oktatáskutató.","shortLead":"Az integrált természettudomány tantárgy bevezetése előremutató is lehetne, de inkább a tanárhiány csökkentését...","id":"20200205_A_tanarhiany_csokkentesere_vezethetik_be_az_osszevont_termeszettudomany_tantargyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57633edd-5853-44f3-b47a-6cdaabdf0520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22242e27-3fac-4e6d-949c-70ec92b5cf37","keywords":null,"link":"/360/20200205_A_tanarhiany_csokkentesere_vezethetik_be_az_osszevont_termeszettudomany_tantargyat","timestamp":"2020. február. 05. 15:05","title":"A tanárhiány csökkentésére vezethetik be az összevont természettudomány tantárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05398e18-3c79-4328-95e0-ff40e21e5b84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco januárban vált a Xiaomi almárkájává, mostanra pedig már be is mutatták a Poco X2-t.","shortLead":"A Poco januárban vált a Xiaomi almárkájává, mostanra pedig már be is mutatták a Poco X2-t.","id":"20200204_xiaomi_poco_poco_x2_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05398e18-3c79-4328-95e0-ff40e21e5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aadefd-95fa-4f0a-a96e-0045fd149e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_xiaomi_poco_poco_x2_okostelefon","timestamp":"2020. február. 04. 11:03","title":"Megfizethető árral itt a Xiaomiból \"kiugrott\" mobilmárka első saját telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]