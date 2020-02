Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Veszprém Portóban.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Veszprém Portóban.","id":"20200208_Magyar_siker_a_ferfi_kezilabda_BLben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75efc31f-b0b2-4562-8869-4cfc7e67b13e","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Magyar_siker_a_ferfi_kezilabda_BLben","timestamp":"2020. február. 08. 18:31","title":"Magyar siker a férfi kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami rendkívüli, történelmünkben példátlan módi, hanem egy olyan minta, amelyet önkéntelenül követünk. Bajaink jelentős része ebből származik.","shortLead":"Ahogy a 89-90-es rendszer létrejött és aztán kimúlt, ahogy a NER létrejött és egyszer majd ki fog múlni nem valami...","id":"20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a346a-8a0d-4592-8833-f64bc4c95c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53a82b-4a2a-4b9c-b2e8-ed4e018a8174","keywords":null,"link":"/360/20200210_hont_tovabbtorzult_magyar_alkat_allam_mentalitas_bibo_orbanrendszer","timestamp":"2020. február. 10. 07:00","title":"Hont: Továbbtorzult magyar alkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra vettük, melyik film milyen esélyekkel indul neki az év legfontosabb filmes eseményének, és megtippeltük a nyerteseket is.","shortLead":"Botrányok és ceremóniamester nélkül, növényi alapú fogásokkal és Billie Eilish-sal jön a a 92. Oscar-gála. Sorra...","id":"20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d2fa17-6633-44cd-8a8e-b0324e2c7555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c654054-196f-48f6-ab29-dc4e2fe541fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_Milyen_meglepeteseket_tartogathat_az_idei_Oscargala","timestamp":"2020. február. 09. 16:00","title":"Miért is nézzük idén az Oscar-gálát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20200210_Oscar_legjobb_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d626b1-f53e-447d-b456-70c9fea3d278","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_legjobb_rendezo","timestamp":"2020. február. 10. 04:54","title":"Pong Dzsunho lett a legjobb rendező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez. ","id":"20200210_Oscar_gala_legjobb_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e514513-b161-4713-ab1c-a38dc4dbef53","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_gala_legjobb_film","timestamp":"2020. február. 10. 05:26","title":"Az Élősködők lett a legjobb film a 92. Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának disszidensekkel készített interjúkon alapuló könyve többek között erre a kérdésre is megpróbál választ adni.","shortLead":"Ez egy bonyolult kérdés, de leegyszerűsítve: egyesek igen, mások nem. Daniel Tudor, a The Economist újságírójának...","id":"20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05022bf-3741-4aae-a269-01b23c8443b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faed9b9-96e0-4fc5-a73b-40ffed549752","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200209_Az_eszakkoreaiak_tenyleg_elhiszik_a_propagandat_Ime_egy_disszidens_gondolatai","timestamp":"2020. február. 09. 19:15","title":"Az észak-koreaiak tényleg elhiszik a propagandát? Íme egy disszidens gondolatai!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint 300 ezer tételnyi kifogásolt tartalom, vagyis gyermekekről készült pornográf fotó volt.","shortLead":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint...","id":"20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1c71b-6dc5-4e00-9bec-f00e78fc39fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","timestamp":"2020. február. 10. 15:32","title":"Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","shortLead":"Eredmények az OTP Bank Liga, 20. fordulójából.","id":"20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5013309-080c-4162-9a8d-0f62b715a519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ac5a9-cc0e-4405-bb45-87499734d323","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Golozont_es_gyozelmet_hozott_az_edzovaltas_a_Kisvardanak_nyert_a_Fehervar","timestamp":"2020. február. 08. 19:24","title":"Gólözönt és győzelmet hozott az edzőváltás a Kisvárdának, nyert a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]