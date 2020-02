Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","shortLead":"A Mercedes autója olyan technológiai arzenált vonultat fel, amire nincs példa más utcai autóban.","id":"20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afccd1dc-96df-4ec4-84cd-2b536ddc639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0144a4c0-fa01-4ee8-9e70-10b91d269d68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mark_Wahlberget_elvarazsolta_a_MercedeAMG_One","timestamp":"2020. február. 11. 11:08","title":"Mark Wahlberget elvarázsolta a Mercedes-AMG One","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703d8a9a-88c9-4e99-9274-362f059059ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai pszichológiai közélet meghatározó alakja 74 éves volt.","shortLead":"A hazai pszichológiai közélet meghatározó alakja 74 éves volt.","id":"20200210_Elhunyt_Eros_Ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=703d8a9a-88c9-4e99-9274-362f059059ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49406fa-6a6f-4d81-925f-513389dac1a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Elhunyt_Eros_Ferenc","timestamp":"2020. február. 10. 12:29","title":"Elhunyt Erős Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan Oscar-díjat kaptak, sőt egyes részeket titokban a Vasfüggöny mögött, Prágában készítettek.","shortLead":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan...","id":"20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3af6e-5b95-4aee-b704-54a268ee57d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","timestamp":"2020. február. 09. 21:32","title":"80 éves a Tom és Jerry rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","shortLead":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","id":"20200211_biztositas_vihar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5fc005-43bb-4769-b947-f8e411d1f049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_biztositas_vihar_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 07:39","title":"Olyan lehet ez a február a biztosítóknak, mint ha a nyári viharszezonban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában, amelynek egy 25 éves francia férfi volt az áldozata. Az elkövetéssel gyanúsított férfit egy Múzeum körúti lakásban találta meg a rendőrség, előállításáról videót közöltek.","shortLead":"A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában...","id":"20200209_Rendorsegi_videon_ahogy_beviszik_a_belvarosi_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb951f-fb8c-4817-8688-84c8b2badc18","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Rendorsegi_videon_ahogy_beviszik_a_belvarosi_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 09. 17:23","title":"Rendőrségi videón, ahogy beviszik a belvárosi emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés esetén is utólag lehet alkudozni a vételárról?","shortLead":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés...","id":"20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7249b3-431e-4f10-a265-c7f334aeaab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","timestamp":"2020. február. 10. 21:24","title":"Van néhány kérdésük a kormányzathoz az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","shortLead":"Távozik a CDU-t vezető Annegret Kramp-Karrenbauer, aki a megválasztása óta nem tudta növelni a pártja népszerűségét.","id":"20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b7c2-b41d-4db3-8554-1edc5948b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lemondott_a_CDU_elnoke","timestamp":"2020. február. 10. 10:48","title":"Lemond a CDU vezetéséről Annegret Kramp-Karrenbauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]