[{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","shortLead":"Az államtitkár szerint legfeljebb évek múlva költözhet el a múzeum, de akkor sem ideiglenes helyre.","id":"20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cee26f0-d13f-418e-b6e9-07d9109b8cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Furjes_Marad_a_Ludovikaban_a_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. február. 12. 11:49","title":"Fürjes: Marad a Ludovikában a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","shortLead":"Az ellenzék nem rajong az ötletért.","id":"20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c475180-a412-4875-8d2a-d7d9edbbc824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Emelik_a_csaladi_potlekot_es_13_havi_nyugdijat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. február. 12. 14:41","title":"Emelik a családi pótlékot, és 13. havi nyugdíjat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van.","shortLead":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló...","id":"20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff1888-7de0-4d36-aea0-2992e1806e97","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. február. 12. 11:57","title":"Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","shortLead":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","id":"20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44885a8e-b277-486b-9df0-15196586b3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","timestamp":"2020. február. 12. 15:35","title":"Lovarda igen, lovak nem lesznek a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","shortLead":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","id":"20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ea14b-b9e9-447b-9538-985cd733697d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 05:22","title":"Kigyulladt és beomlott a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a047bc18-d0b7-474b-b393-8915e4a2bef8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kerítés alapjának ásása közben bukkantak a második világháborús robbanótestekre.","shortLead":"Egy kerítés alapjának ásása közben bukkantak a második világháborús robbanótestekre.","id":"20200212_Bombakat_talaltak_Varpalotanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a047bc18-d0b7-474b-b393-8915e4a2bef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dc22a-f3de-43e6-b812-65997eab238f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bombakat_talaltak_Varpalotanal","timestamp":"2020. február. 12. 19:32","title":"Bombákat találtak Várpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utasok el is hagyhatják a hajót, a Külügyminisztérium a hazajutásukban is segít.","shortLead":"Az utasok el is hagyhatják a hajót, a Külügyminisztérium a hazajutásukban is segít.","id":"20200213_Koronavirus_negativ_lett_a_Kambodzsaban_kikoto_hajon_utazo_magyarok_tesztje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4ebd7d-31c7-471c-8814-827e9e5330ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_negativ_lett_a_Kambodzsaban_kikoto_hajon_utazo_magyarok_tesztje","timestamp":"2020. február. 13. 20:15","title":"Koronavírus: negatív lett a Kambodzsában kikötő hajón utazó magyarok tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","shortLead":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","id":"20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e1a58-7ba6-4ade-8a52-c42170aa7ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","timestamp":"2020. február. 12. 12:45","title":"Tizenhat kiló kábítószerrel bukott le egy külföldi férfi Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]