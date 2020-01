Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre valószínűbb, hogy Kobe Bryant helikoptere a rossz látási viszonyok miatt került bajba, és nem azért, mert valamilyen technikai gond adódott.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy Kobe Bryant helikoptere a rossz látási viszonyok miatt került bajba, és nem azért, mert...","id":"20200128_kobe_bryant_helikopter_baleset_emelkedes_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1c97f-4a00-4a71-9a31-5907cb003631","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kobe_bryant_helikopter_baleset_emelkedes_kod","timestamp":"2020. január. 28. 20:45","title":"Megvan, mi történt az utolsó percekben Kobe Bryanték helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éven át félszáz műtárgyat lopott el a gyűjteményből. ","shortLead":"Egy éven át félszáz műtárgyat lopott el a gyűjteményből. ","id":"20200128_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_fomuzeologus_aki_eladta_a_rabizott_mutargyakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f228f-5750-43bb-bd56-41926e8d2ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_fomuzeologus_aki_eladta_a_rabizott_mutargyakat","timestamp":"2020. január. 28. 12:26","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a főmuzeológus, aki eladta a rábízott műtárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","id":"20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdeb38a-1d1a-4d4e-8aeb-039113872b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 28. 16:56","title":"Teslára vágyik? Itt a jó hír: erre is kérhető már állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","shortLead":"Ügynöke szerint ott megbecsülik, a labdarúgó pedig jól érzi magát.","id":"20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93a3b40-1ee9-41a1-8000-c225d8fca33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d2b6-4c8e-448d-b5ae-52c3460b9014","keywords":null,"link":"/sport/20200128_dzsudzsak_balazs_egyesult_arab_emiratusok","timestamp":"2020. január. 28. 21:53","title":"Úgy hírlik, Dzsudzsák maradna az Emirátusokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","shortLead":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","id":"20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44911b38-a572-40d7-8183-485afb679f18","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","timestamp":"2020. január. 27. 13:42","title":"Így hat a Zolgensma: Zente már áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég első – és sokak által nagyon furcsának tartott – táblagépét, az iPadet.","shortLead":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég...","id":"20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a178b0d7-ff87-40e6-b155-7d4bb536fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","timestamp":"2020. január. 27. 21:33","title":"10 éve mutatták be az első iPadet, a \"nagy iPhone-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes vegetariánus menüt még nem merték a szervezők bevállalni. ","shortLead":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes...","id":"20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e285bd-3024-4679-815a-a2f3b10f788c","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","timestamp":"2020. január. 28. 10:35","title":"Zöldül az Oscar-gála, lemondanak a húsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most fegyveres biztonsági őrök védték. Pintér Sándor szerint a rendszer jól vizsgázott, de utasította a BV-t, hogy ellenőrizzék le a szerb–magyar határszakaszt. ","shortLead":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most...","id":"20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f43d851-5bd5-4cad-a959-61150db1e5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","timestamp":"2020. január. 28. 11:32","title":" Elmagyarázták, hogyan juthatott be 70 migráns Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]