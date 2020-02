Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le szereplésüket. Ezúttal négyen, köztük a Sony és az Intel képviselői döntöttek úgy, hogy inkább nem mennek.","shortLead":"A barcelonai MWC évről évre rengeteg kiállítót vonz, ám a koronavírus okozta félelmek miatt egyre többen mondják le...","id":"20200211_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114e277-22d3-4c48-b9a4-d37292f9ae3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus_barcelona","timestamp":"2020. február. 11. 11:03","title":"A koronavírus miatt négy újabb gyártó fújta le az év egyik legjobban várt kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Bajorországban mutattak ki két újabb esetet, így összesen már 16-ra nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd75e18a-15ca-4f5d-8a36-88edd9e466ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce0d19-4139-4c0d-9188-ddbd4e32e5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Ujabb_koronavirusfertozotteket_talaltak_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 12. 11:14","title":"Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aedcc1c-472b-4f42-9bb4-0627a9786d78","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A korrupció a közgazdászok egyik kedvenc témája, és meglepően sokan eljutottak ahhoz a megállapításhoz: bármennyire is az ellenkezőjét várnánk, bizonyos feltételek között a korrupció növeli a GDP-t.","shortLead":"A korrupció a közgazdászok egyik kedvenc témája, és meglepően sokan eljutottak ahhoz a megállapításhoz: bármennyire is...","id":"20200212_gdp_korrupcio_kozgazdasag_kenopenz_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aedcc1c-472b-4f42-9bb4-0627a9786d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ff4caa-7234-43e0-825b-11bc85263516","keywords":null,"link":"/360/20200212_gdp_korrupcio_kozgazdasag_kenopenz_novekedes","timestamp":"2020. február. 12. 07:00","title":"Magasabb GDP-t szeretne? Segíthet a korrupció!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jobbik megoldotta, hogy a sorozatos ÁSZ-bírságok elvitték a párttámogatását – röviden így összegezhetnénk a képviselőcsoport 2018 májusától napjainkig tartó költéseit. Alig több mint másfél év alatt minden más frakciónál többet fizettek ki általános, jogi- szak-, és kommunikációs tanácsadásra, de alaposan kistafírozták a pártközeli elemzőintézetet is. ","shortLead":"Jobbik megoldotta, hogy a sorozatos ÁSZ-bírságok elvitték a párttámogatását – röviden így összegezhetnénk...","id":"20200211_Jobbik_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b5660-4073-45b7-a9f5-31982140431c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Jobbik_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 11. 11:32","title":"A frakcióból talicskázta ki a pénzt az anyagi gondokkal küzdő Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ciara vihar miatti járattörlések jelenleg a frankfurti, a müncheni, a baseli és a zürichi gépeket érintik. ","shortLead":"A Ciara vihar miatti járattörlések jelenleg a frankfurti, a müncheni, a baseli és a zürichi gépeket érintik. ","id":"20200210_Ferihegyrol_indulo_jaratokat_is_toroltek_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42f9b89-3a32-4d8e-b092-424c89309456","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ferihegyrol_indulo_jaratokat_is_toroltek_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 10. 15:06","title":"Ferihegyről induló járatokat is töröltek a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában, a Minden nagyon jó lesz című darabban. A szerep terápiás jellegéről, magányról és istenhitről, valamint a jópofaság álcájáról beszélgettünk.\r

","shortLead":"Szétcsúszott életű, nagydumás ingatlanügynököt alakít Parti Nóra az Átrium közönségtámogatással készült új előadásában...","id":"20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c93f371-1a1d-4439-950e-3289e1f38644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a8f1f0-4c02-452c-8962-c7cb2a613423","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Parti_Nora_Az_emberek_szerepeket_jatszanak_a_tulelesert","timestamp":"2020. február. 10. 14:59","title":"Parti Nóra: Az emberek szerepeket játszanak a túlélésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","shortLead":"Több százezer fontot is megkereshetnek a gyerekekkel az angol klubok.","id":"20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5531f29f-3abb-4d54-9bf7-6d36cd526cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3b1a7-0fec-4402-8463-749c8cd32f84","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Nagy_uzlet_az_angol_focicsapatoknal_a_gyerekek_vonultatasa","timestamp":"2020. február. 12. 09:50","title":"Nagy üzlet az angol focicsapatoknál a gyerekek vonultatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]