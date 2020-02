Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlsúly miatt órákig állt a kifutópályán a Ryanair Gran Canariára tartó járata, ám az utasok nem szállhattak ki, és még vizet sem kaptak. A Miniszterelnökség felháborítónak tartja, ahogy a légitársaság kezelte a helyzetet.","shortLead":"Túlsúly miatt órákig állt a kifutópályán a Ryanair Gran Canariára tartó járata, ám az utasok nem szállhattak ki, és még...","id":"20200218_vizsgalat_ferihegy_ryanair_miniszterlnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68109cb1-8082-49fd-884f-09c5ec4994e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_vizsgalat_ferihegy_ryanair_miniszterlnokseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:42","title":"Vizsgálatot indított a kormány a Ferihegyen veszteglő Ryanair-gép miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","id":"20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907614fd-4ce0-4027-a9dc-1252f5d774b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","timestamp":"2020. február. 18. 16:33","title":"Orbán megírta a Néppártnak, szerinte mi a helyes irány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72fb2a8-74cb-4804-956d-e494acf7696e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptom, Dubaj és a Szahara is látható madártávlatból azokon a képeken, melyeket műholdtechnika és az Earth programja segítségével rögzített a Google. A fotók háttérképnek sem rosszak.","shortLead":"Egyiptom, Dubaj és a Szahara is látható madártávlatból azokon a képeken, melyeket műholdtechnika és az Earth programja...","id":"20200217_google_earth_view_ingyenes_hatterkep_windowshoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72fb2a8-74cb-4804-956d-e494acf7696e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b91428-ecd4-4d56-9a36-c78d5c555ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_earth_view_ingyenes_hatterkep_windowshoz","timestamp":"2020. február. 17. 08:03","title":"1000 gyönyörű háttérképet tett közzé a Google, itt mindet letöltheti ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi állomásait nem fújja le. Elton John kedden folytatja is a koncertezést. ","shortLead":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi...","id":"20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a47020-9d60-4ebf-b510-ef4be08fbee6","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","timestamp":"2020. február. 17. 11:34","title":"A show-nak mennie kell: Elton John tüdőgyulladása ellenére is folytatja új-zélandi turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ismét élőben nézhetjük a gólyákat. ","shortLead":"Ismét élőben nézhetjük a gólyákat. ","id":"20200218_Indul_a_nyolcadik_evad_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49bcdcb6-84bd-46d1-abc7-e54f28f2a4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2ed45e-2bf4-4c11-b282-e55c9ba0cb19","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Indul_a_nyolcadik_evad_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. február. 18. 14:01","title":"Indul a nyolcadik évad a gemenci gólyafészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35cba61-d8db-44cf-bd2f-2a471222b975","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos témát feszeget, mégis felemelő és humoros Lulu Wang A búcsú című filmje.","shortLead":"Súlyos témát feszeget, mégis felemelő és humoros Lulu Wang A búcsú című filmje.","id":"202007_film__sulyos_teher_a_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35cba61-d8db-44cf-bd2f-2a471222b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e29bc-ab3b-457c-97f5-3b16bea93707","keywords":null,"link":"/360/202007_film__sulyos_teher_a_bucsu","timestamp":"2020. február. 17. 12:00","title":"Eltitkolták a nagyi elől, hogy rákos - a róla szóló filmből tudta meg az igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8 perces hangfelvétel több szerkesztőségbe, így a hvg.hu-hoz is eljutott. ","shortLead":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8...","id":"20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545989cc-af17-427e-bf24-b5b29b2cbea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","timestamp":"2020. február. 17. 19:12","title":"Jakab Péter: \"22 bátor harcos titokban hátamba szúrta a kést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]