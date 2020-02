Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné teszi a lakosság számára az internetet. ","shortLead":"Nyugaton lényegében elképzelhetetlen, több keleti országban viszont megszokott, hogy a kormány egy időre elérhetetlenné...","id":"202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6730ca-f6c6-43e0-9dde-48b9e47bc385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b876b4ac-9da9-40ab-9ada-223531fbf66c","keywords":null,"link":"/360/202007_kormanyzati_netlekapcsolasok_zarorak","timestamp":"2020. február. 18. 16:00","title":"Van, ahol tüntetések, máshol érettségi miatt kapcsolja le a kormány a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","shortLead":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","id":"20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885edca5-a648-42aa-bd06-3f9b232f4f6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","timestamp":"2020. február. 18. 06:41","title":"Eladó egy legendás Ferrari F40, aminek az első tulajdonosa is egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","shortLead":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","id":"20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a0328-f010-4047-afb9-fbfd41e24e59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","timestamp":"2020. február. 19. 07:35","title":"Közzétette a brit kormány, milyen feltételekkel vállalhatnak munkát külföldiek 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4380fb-3f2e-4a59-8539-3d7afa2729c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magát Magyarország első roma tévéjeként definiáló Dikh TV alapítóinak politikamentes céljait jócskán felülírhatja, hogy éppen annak a Habony Árpádnak a köreiből vásároltak be a tévécsatornába, akihez a cigányellenes kormánykommunikáció ötletét kötik.","shortLead":"A magát Magyarország első roma tévéjeként definiáló Dikh TV alapítóinak politikamentes céljait jócskán felülírhatja...","id":"20200219_Zsivanyutra_tevedt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4380fb-3f2e-4a59-8539-3d7afa2729c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac59413-38cb-414f-be3b-ece601a28aa4","keywords":null,"link":"/360/20200219_Zsivanyutra_tevedt","timestamp":"2020. február. 19. 15:00","title":"A kormány cigányellenes hangulatkeltése közben lesz Habony-közelieké a roma tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 60 ezer villám csapott le Sydneyre a múlt éjjel, nem kímélve a városba tartó repülőgépeket sem.","shortLead":"Több mint 60 ezer villám csapott le Sydneyre a múlt éjjel, nem kímélve a városba tartó repülőgépeket sem.","id":"20200219_sydney_repulogep_villamlas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac4f70e-5fe3-4132-a789-6bb846478ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_sydney_repulogep_villamlas_video","timestamp":"2020. február. 19. 19:11","title":"Videó: Felvette az utas, ahogy cikáztak a villámok a repülőgép körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","shortLead":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","id":"20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66557-f7c4-4155-999d-a16f4ea868ec","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","timestamp":"2020. február. 19. 05:47","title":"Három ország rendőrei kapcsolták le a nőket futtató magyar bűnbandát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet a fejlesztés alatt álló új mobiljukon, és olyan magas pontszám lett a végeredmény, amelyre az androidos eszközök között még nem volt példa.","shortLead":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet...","id":"20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01fcab0-f7e3-405c-add4-373368980931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","timestamp":"2020. február. 18. 09:03","title":"Titokzatos telefont emleget a Lenovo, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","shortLead":"Az új buszokon lesz wifi, légkondi, USB-töltő és konnektor is. A 29 darab Neoplan összesen 2,3 milliárd forintba kerül.","id":"20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=488b434d-07a7-4f30-9689-494c135c44c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3060a8-5e90-4141-8a2d-3751da871e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_volanbusz_buszbeszerzes_man_neoplan","timestamp":"2020. február. 18. 14:33","title":"Új buszokat vásárolt a Volán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]