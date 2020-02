Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy térdprotézisre sem sokkal kevesebb a várakozási idő.","shortLead":"Egy térdprotézisre sem sokkal kevesebb a várakozási idő.","id":"20200220_144_napot_kell_varni_egy_szivbillentyumutetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dfd24b-c033-4899-a23b-4d88131bbba2","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_144_napot_kell_varni_egy_szivbillentyumutetre","timestamp":"2020. február. 20. 11:44","title":"144 napot kell várni egy szívbillentyű-műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","shortLead":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","id":"20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468b5e-aef5-4031-96da-644e67945fb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","timestamp":"2020. február. 19. 11:48","title":"A Burger King új reklámját nehogy evés közben nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint nem igaz, amiről Assange beszél.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nem igaz, amiről Assange beszél.","id":"20200220_Assange_Trump_kegyelmet_ajanlott_fel_egy_vallomasert_cserebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba266777-9822-4865-bc40-4dd05acd56c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Assange_Trump_kegyelmet_ajanlott_fel_egy_vallomasert_cserebe","timestamp":"2020. február. 20. 14:29","title":"Assange: Trump kegyelmet ajánlott egy vallomásért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség megerősítette, hogy kilencre nőtt a két vízipipabárban elkövetett fegyveres támadások halálos áldozatainak száma. A feltételezett elkövetőt is holtan találták.","shortLead":"A rendőrség megerősítette, hogy kilencre nőtt a két vízipipabárban elkövetett fegyveres támadások halálos áldozatainak...","id":"20200220_lovoldozes_nemetorszag_hanau_vizipipabar_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79839898-3d1b-4dbf-bb2a-760531518327","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_lovoldozes_nemetorszag_hanau_vizipipabar_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 20. 05:11","title":"Tizenegy halottja van a lövöldözéseknek a németországi Hanauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5070751f-fa7c-45dc-ab50-7f2bffd8c586","c_author":"Tamási Katalin","category":"vilag","description":"A szerda este kilenc bevándorlót, majd anyját és önmagát is agyonlövő Tobias Rathjen huszonnégy oldalas kiáltványt írt, amelyben megjelenik idegenellenessége és üldözési mániája.","shortLead":"A szerda este kilenc bevándorlót, majd anyját és önmagát is agyonlövő Tobias Rathjen huszonnégy oldalas kiáltványt írt...","id":"20200220_Taviranyitassal_manipulalo_hatalomrol_beszelt_kialtvanyaban_a_hanaui_meszarlas_elkovetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5070751f-fa7c-45dc-ab50-7f2bffd8c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce34ffff-704d-4a2c-be35-7e0100dd9fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Taviranyitassal_manipulalo_hatalomrol_beszelt_kialtvanyaban_a_hanaui_meszarlas_elkovetoje","timestamp":"2020. február. 20. 19:26","title":"Távirányítással manipuláló hatalomról beszélt kiáltványában a hanaui mészárlás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szokatlanul meleg óceánvíz miatt csaknem félmillió étikagyló \"főtt meg élve\" Új-Zéland partjainál. A kutatók szerint a jelenség a klímaváltozással állhat összefüggésben.","shortLead":"A szokatlanul meleg óceánvíz miatt csaknem félmillió étikagyló \"főtt meg élve\" Új-Zéland partjainál. A kutatók szerint...","id":"20200220_uj_zeland_auckland_etikagylo_kagylopusztulas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e84a8d1-d154-4575-8284-0bc37a3f5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0489f2b-c3e2-42e2-b2f4-b52729522e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_uj_zeland_auckland_etikagylo_kagylopusztulas_video","timestamp":"2020. február. 20. 08:03","title":"\"Élve megfőtt\" félmillió kagyló Új-Zéland partjainál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8878585a-5baa-48c2-91ed-545addcd9f72","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ember morális kötelessége a vegán életmód – üzente az Oscar-díjjal járó reflektorfényből a színész Joaquin Phoenix. Az Állatorvostudományi Egyetem docensét, Fodor Kingát kérdeztük az ember étvágyáról és az állatok védelméről.","shortLead":"Az ember morális kötelessége a vegán életmód – üzente az Oscar-díjjal járó reflektorfényből a színész Joaquin Phoenix...","id":"202008__fodor_kinga__etikus_husfogyasztasrol_nagyuzemi_allattartasrol__uvegfalat_avagohidnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8878585a-5baa-48c2-91ed-545addcd9f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f268e0c-bdc4-4f5d-a955-f63833c049f7","keywords":null,"link":"/360/202008__fodor_kinga__etikus_husfogyasztasrol_nagyuzemi_allattartasrol__uvegfalat_avagohidnak","timestamp":"2020. február. 21. 07:00","title":"\"Attól, hogy nem gyárban készül, a tej még abszolút természetellenes táplálék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]