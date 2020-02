Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77063015-7a0c-40e4-88a7-ab89c3f63b95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapat felfedező bukkant rá Brunei nemzeti parkjában arra a csigára, amit korábban még soha nem regisztráltak.","shortLead":"Egy csapat felfedező bukkant rá Brunei nemzeti parkjában arra a csigára, amit korábban még soha nem regisztráltak.","id":"20200221_greta_thunberg_csiga_craspedotropis_gretathunbergae","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77063015-7a0c-40e4-88a7-ab89c3f63b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5b4ff-6dc8-4caf-b28f-fe1a02012ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_greta_thunberg_csiga_craspedotropis_gretathunbergae","timestamp":"2020. február. 21. 09:33","title":"Greta Thunbergről neveztek el egy új csigafajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelentek az új Nemzeti alaptantervre épülő, a konkrét tanulási tartalmakat és óraszámokat is tartalmazó kerettantervek. Kiderült, miket kell olvasni a gyerekeknek Wass Alberttől, Herczeg Ferenctől. Választható irodalomként Esterházy Péter is szerepel a dokumentumban.","shortLead":"Megjelentek az új Nemzeti alaptantervre épülő, a konkrét tanulási tartalmakat és óraszámokat is tartalmazó...","id":"20200221_Esterhazy_es_Kertesz_is_bekerult_a_kerettantervekbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f08cbcb-366b-4408-ae1e-bfb0a4b03f86","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Esterhazy_es_Kertesz_is_bekerult_a_kerettantervekbe","timestamp":"2020. február. 21. 10:52","title":"Esterházy és Kertész is bekerült a kerettantervekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46c9e90-9e78-4df5-9a54-7cc2c90894c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Corneliu Porumboiu filmjében nincsenek csak jók és csak rosszak, a végén pedig senki sem nyer.","shortLead":"Corneliu Porumboiu filmjében nincsenek csak jók és csak rosszak, a végén pedig senki sem nyer.","id":"202008_film__futtykoncert_a_hegyek_szigete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46c9e90-9e78-4df5-9a54-7cc2c90894c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a145874-ef21-455d-9f67-369af6bc3a1a","keywords":null,"link":"/360/202008_film__futtykoncert_a_hegyek_szigete","timestamp":"2020. február. 21. 16:00","title":"Ilyen, amikor a nyomasztó posztkommunista kulisszát a film noir kellékeire cserélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","shortLead":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","id":"20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0509f1b4-3490-4481-9a66-903dc57368e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","timestamp":"2020. február. 21. 10:28","title":"Mészárosék birodalmába olvadnak Simicska egykori cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai férfinak különös ötlete támadt a koronavírus miatti kényszerpihenője kapcsán, és ezzel egyből az internet sztárjává vált. Maga sem érti, mit talált a net népe olyan vonzónak abban, amit streamelt.","shortLead":"Egy kínai férfinak különös ötlete támadt a koronavírus miatti kényszerpihenője kapcsán, és ezzel egyből az internet...","id":"20200221_kinai_ferfi_alvas_elo_kozvetites_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a99e74-e2e0-478c-a43a-270d253c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955e1142-d22a-41cc-924f-974d082d3b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_kinai_ferfi_alvas_elo_kozvetites_tiktok","timestamp":"2020. február. 21. 08:03","title":"1,2 millió forintot keresett azzal, hogy kitette a netre a videót arról, hogyan alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen. Kiderült, egy igen különleges fajta csapódott a Földnek.","shortLead":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen...","id":"20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793bcee-909e-4ae7-9ac6-39c15fcf073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","timestamp":"2020. február. 21. 13:03","title":"Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ragaszkodnak álláspontjukhoz az Európai Unió nettó befizető tagállamai, a többiek szerint így viszont nincs értelme tárgyalni. ","shortLead":"Ragaszkodnak álláspontjukhoz az Európai Unió nettó befizető tagállamai, a többiek szerint így viszont nincs értelme...","id":"20200221_Takarekossag_az_unios_koltsegvetes_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07061d8-0202-4923-abf0-62861e027bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Takarekossag_az_unios_koltsegvetes_Brusszel","timestamp":"2020. február. 21. 14:15","title":"Takarékosság vagy több pénz: nem közelednek az álláspontok az uniós költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örömlányos viselkedéssel teremtenek nehéz helyzetet, pedig a párt nem lábtörlő, hanem erős bástya – mondta.","shortLead":"Örömlányos viselkedéssel teremtenek nehéz helyzetet, pedig a párt nem lábtörlő, hanem erős bástya – mondta.","id":"20200221_Toth_Bertalan_lekurvazta_a_tavozo_MSZPs_polgarmestereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd38d4bf-049b-4333-9908-2b8248e3e6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Toth_Bertalan_lekurvazta_a_tavozo_MSZPs_polgarmestereket","timestamp":"2020. február. 21. 16:05","title":"Az MSZP elnöke örömlányokhoz hasonlította a DK-ba átlépő polgármestereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]