[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","shortLead":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","id":"20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2222ee57-5dab-4e34-b19b-b2e8f60f3514","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","timestamp":"2020. március. 05. 05:34","title":"Nyakunkon a kora tavasz, készüljön a napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem tartja meg szokásos I/O fejlesztői konferenciáját, pontosabban máshogyan tartja meg, mint eddig.","shortLead":"Sorra mondják le a nagy cégek rendezvényeiket a koronavírus-járvány miatt. Most éppen a Google jelentette be, hogy nem...","id":"20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12bc071-c038-4fbf-b3aa-0546a0f94099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bc529-b5db-457b-a737-7bf18799721e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_google_io_fejesztoi_konferencia_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 09:33","title":"Már meg sem lepődünk: elmarad a Google éves fejlesztői konferenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem igazán volt idén hideg, ez pedig a kullancsok szaporodásának is kedvez.","shortLead":"Nem igazán volt idén hideg, ez pedig a kullancsok szaporodásának is kedvez.","id":"20200303_enyhe_tel_kullancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2399ebc0-ed6e-4955-9056-ecd457afd1a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_enyhe_tel_kullancs","timestamp":"2020. március. 03. 12:41","title":"Mégsem találtak veszélyes vírust a margitszigeti kullancsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a4dd1-0352-4f58-9ef2-994cbeb879d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 100 km/h-ra bőven 3 másodperc alatt lő ki a zuffenhauseni gyártó szupersportos új 911-es modellje.","shortLead":"0-ról 100 km/h-ra bőven 3 másodperc alatt lő ki a zuffenhauseni gyártó szupersportos új 911-es modellje.","id":"20200303_650_loerovel_debutalt_a_teljesen_uj_porsche_911_turbo_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=959a4dd1-0352-4f58-9ef2-994cbeb879d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb529a65-1a14-47b4-b8e4-47a83db7441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_650_loerovel_debutalt_a_teljesen_uj_porsche_911_turbo_s","timestamp":"2020. március. 04. 06:41","title":"650 lóerővel debütált a teljesen új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben a végeredményt. ","shortLead":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben...","id":"20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21db0da-94bd-4eb1-8a61-0c66e50f8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","timestamp":"2020. március. 04. 14:36","title":"Továbbra is politikai patthelyzet van Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","shortLead":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","id":"20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8008735-7582-4da2-8c01-37eee32f5a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","timestamp":"2020. március. 04. 08:33","title":"WhatsAppot használ? Frissítsen rá, megérkezett a sötét mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","shortLead":"Veszprém megyében erős széllökésekre kell számítani szerdán.","id":"20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0539847-5d2b-4260-9865-e3947a1073b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Penteking_nem_nagyon_lesz_csapadek","timestamp":"2020. március. 04. 06:49","title":"Péntekig nem nagyon lesz csapadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df643c4-5c69-4a76-ae92-9e005a834460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását vitatják meg, de téma a törökországi migrációs krízis és az uniós költségvetés is.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását vitatják meg, de téma a törökországi migrációs krízis és az uniós...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_v4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df643c4-5c69-4a76-ae92-9e005a834460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5be967-a920-4225-b39f-850bb1b94b21","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_jarvany_v4","timestamp":"2020. március. 04. 10:48","title":"A koronavírus miatt rendkívüli V4 kormányfői csúcs kezdődött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]