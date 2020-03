Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f73f4b3-d0ad-44b2-ac1c-ee622a2c6630","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már tünetmentes, de még bezárva marad.","shortLead":"Már tünetmentes, de még bezárva marad.","id":"20200305_Karantenban_van_egy_magyar_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f73f4b3-d0ad-44b2-ac1c-ee622a2c6630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9208afb-96ac-4f7c-bcab-4c42b2556782","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Karantenban_van_egy_magyar_Braziliaban","timestamp":"2020. március. 05. 21:23","title":"Karanténban van egy magyar Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff727b-03ca-451c-b9db-c6e0fd249b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Dobszay János: Korona, csúsztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából indult koronavírus. A hatóságok vizsgálják, kivel kerülhettek kapcsolatba a magyarországi betegek. Egy holland férfi megszökött a karanténból Pestszentlőrincen. Cikkünkben minden lényeges információt megtudhat a terjedő kórokozóról.","shortLead":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából...","id":"20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0839fb57-87a0-42de-9f2a-7a71ae6ca710","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 06. 09:10","title":"Gyanús eset Pestszentlőrincen, százezer fölött a fertőzöttek száma – hírek percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8aad5d-fe0f-41a3-a8df-d9ce5473c5cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németországi értékesítés már elindult, hazánkba viszont várhatóan csak jövőre érkezik meg az újdonság.","shortLead":"A németországi értékesítés már elindult, hazánkba viszont várhatóan csak jövőre érkezik meg az újdonság.","id":"20200305_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_az_elso_elektromos_volvo_a_zold_rendszamos_xc40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8aad5d-fe0f-41a3-a8df-d9ce5473c5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63864ca6-520a-4e7c-8400-3301558d18d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_az_elso_elektromos_volvo_a_zold_rendszamos_xc40","timestamp":"2020. március. 05. 07:59","title":"Kiderült, hogy mennyibe kerül az első elektromos Volvo, a zöld rendszámos XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","shortLead":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","id":"20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033c39a-4bed-4662-b5dc-3db6b0d46abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","timestamp":"2020. március. 05. 18:55","title":"Tüttő Kata: Itt off-road versenyt lehet rendezni, nem olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9208e215-3bf9-4cee-8f1a-7577ad5b1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a TCL eszközei közül egyik sem működik úgy, ahogy a rendes telefonok, így is több mint izgalmasnak tűnnek: az egyiket legyezőként lehet hajtogatni, a másik pedig egy kisebb motor segítségével adja ki a másodlagos kijelzőt.","shortLead":"Bár a TCL eszközei közül egyik sem működik úgy, ahogy a rendes telefonok, így is több mint izgalmasnak tűnnek...","id":"20200305_osszehajthato_telefon_tcl_koncepciokeszulek_hajtogathato_kijelzo_zsaner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9208e215-3bf9-4cee-8f1a-7577ad5b1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eceb42-20b0-4b33-b0dc-5116fe3e66bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_osszehajthato_telefon_tcl_koncepciokeszulek_hajtogathato_kijelzo_zsaner","timestamp":"2020. március. 05. 21:15","title":"Új világ jöhet az okostelefonoknál, ha ez a két mobil tényleg elkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák egy 6 fős csoportba ment be, egy órán volt bent.","shortLead":"A diák egy 6 fős csoportba ment be, egy órán volt bent.","id":"20200305_irani_diak_koronavirus_nyelvtanfolyam_goethe_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb1d2f-c547-420c-aaa0-39049d75f023","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diak_koronavirus_nyelvtanfolyam_goethe_intezet","timestamp":"2020. március. 05. 19:55","title":"Csoportos nyelvtanfolyamon is részt vett az egyik megfertőződött iráni diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sértett és a vádlott egy söröspohár összeroppantása miatt esett egymásnak.","shortLead":"A sértett és a vádlott egy söröspohár összeroppantása miatt esett egymásnak.","id":"20200306_Halalra_keselt_egy_ferfit_a_kavai_fesztivalon_tizenket_evet_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca5eca-650d-48f6-86b7-cd99902483c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Halalra_keselt_egy_ferfit_a_kavai_fesztivalon_tizenket_evet_kapott","timestamp":"2020. március. 06. 16:50","title":"Halálra késelt egy férfit a kávai fesztiválon, tizenkét évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]