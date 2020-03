Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy koronavírusos-e a holland férfi, az óvodát mindenesetre, ahová a gyereke jár, fertőtlenítették.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy koronavírusos-e a holland férfi, az óvodát mindenesetre, ahová a gyereke jár, fertőtlenítették.","id":"20200306_Bement_a_Szent_Laszloba_a_koronavirus_miatt_keresett_ferfi_de_mintavetel_nelkul_tavozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c827f69-a07d-41cd-819e-b3ffd4a3ef57","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Bement_a_Szent_Laszloba_a_koronavirus_miatt_keresett_ferfi_de_mintavetel_nelkul_tavozott","timestamp":"2020. március. 06. 16:45","title":"Bement a Szent Lászlóba a koronavírus gyanúja miatt keresett férfi, de a polgármester szerint mintavétel nélkül távozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33","c_author":"Ursula von der Leyen","category":"gazdasag","description":"Ez a generáció gyorsan kíván cselekedni, és igazuk is van - írja Ursula von der Leyen, aki az Európai Bizottság élén töltött első száz napját összegzi.","shortLead":"Ez a generáció gyorsan kíván cselekedni, és igazuk is van - írja Ursula von der Leyen, aki az Európai Bizottság élén...","id":"20200307_Ursula_von_der_Leyen_Europa_uj_generacioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66c5b31-23b6-4264-a34c-a62b51bf0a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6791ca-4f4a-46a7-b717-336c20d52535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ursula_von_der_Leyen_Europa_uj_generacioja","timestamp":"2020. március. 07. 10:15","title":"Ursula von der Leyen: Európa új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE Fizikai Intézetének igazgatóját egy friss magyar tudományos szenzáció apropóján. ","shortLead":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. A fizikusok dilemmáiról kérdeztük Frei Zsoltot, az ELTE...","id":"202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23bc24c4-4472-4400-b50a-20ab16c1142f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690c3c43-5a74-41e0-97e6-63b22902e9bb","keywords":null,"link":"/360/202010__frei_zsolt_fizikus__ahatarok_feszegeteserol_es_arrol_amit_atudos_sem_ert__galaxisutikalauz","timestamp":"2020. március. 08. 08:15","title":"Az univerzum 70%-a ebből lehet, de még elképzelni sem tudjuk, hogyan nézhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él. A Természetvédemi Világalap (WWF) ehhez kapcsolódóan világszintű petíciót kezdeményezett a műanyagszemét-áradat megfékezésére.","shortLead":"Mikroműanyagot találtak egy újonnan felfedezett rákfajban, mely a Csendes-óceánban 6500 méter mélyen él...","id":"20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1526306-845b-454f-981a-40f686da665e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a579c3-4c29-4cad-9622-92e4b200826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mikromuanyag_csendes_ocean_szennyezes_wwf","timestamp":"2020. március. 06. 18:03","title":"Olyan helyre is eljutott már a mikroműanyag, ahová sosem gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag WC-papír miatt.","shortLead":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag...","id":"20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33148d4-1c1c-4a89-926e-6e6b8d202e41","keywords":null,"link":"/elet/20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","timestamp":"2020. március. 07. 10:01","title":"A rendőrséget hívták az ausztráliai vécépapírbunyó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt.\r

","shortLead":"A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt.\r

","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_kormany_operativ_torzs_kozponti_unnepseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d86b5-b9f6-4685-9524-309094897e01","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_kormany_operativ_torzs_kozponti_unnepseg","timestamp":"2020. március. 07. 16:11","title":"Kormány: Elmarad a március 15-i központi ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyorsan gyengül a trópusi erdők szén-dioxid-elnyelő képessége – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport mintegy 300 ezer fa harminc éven át történő figyelemmel kísérése nyomán.","shortLead":"Gyorsan gyengül a trópusi erdők szén-dioxid-elnyelő képessége – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport mintegy...","id":"20200308_tropusi_erdok_szendioxidelnyelo_kepessege_gyengul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567e1d7-bdc5-4311-9272-28b29290020d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_tropusi_erdok_szendioxidelnyelo_kepessege_gyengul","timestamp":"2020. március. 08. 10:03","title":"30 éven át figyeltek 300 ezer fát – az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","shortLead":"Az államtitkár elmondta, mit jelent neki nőnek lenni. Természetesen az anyaságot.","id":"20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3392a0-cfb1-4297-bdc2-65f417aeecad","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Novak_Katalin_nem_kap_viragot_nonapra","timestamp":"2020. március. 07. 07:20","title":"Novák Katalin nem kap virágot nőnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]