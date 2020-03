Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki, helyben tilos fogyasztani. Az éttermeknek új működési rendre kell átállni, de egy helyet találtunk, ahol 15 óra után is lehet enni.","shortLead":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki...","id":"20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c195f3-98a2-4cbf-82d2-e1ea82a013d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","timestamp":"2020. március. 18. 07:31","title":"A gíroszosokra nem feltétlenül vonatkozik a délután hármas boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem hajlandók erre. Közben zuhan a forint, ám ebben az esetben sokkal inkább meg van kötve a kormány keze.","shortLead":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem...","id":"20200316_euro_forint_arfolyam_341","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167f8262-54d0-4c43-9049-2b757376c539","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_euro_forint_arfolyam_341","timestamp":"2020. március. 16. 12:38","title":"Szabadesésben a forint, hitelmoratóriumot hirdetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","shortLead":"Közösségi oldalának sikerén felbuzdulva terjeszkedik az Újságmúzeum alapítója, Sal Endre. ","id":"202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286b46fc-0d23-410a-a598-6ad2bbe2a16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f70a52-f0ed-4790-986e-38e0290b364a","keywords":null,"link":"/360/202011_ujsagmuzeum_online_nepszeruseg","timestamp":"2020. március. 16. 10:00","title":"Kulturális misszióból üzlet lehet az Újságmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","shortLead":"A pénteki műszakzárás után egy darabig nem dolgoznak tovább a Volkswagen-gyárakban.","id":"20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050145c-c9f8-4748-9601-b73a07f70cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_volkswagen_gyarbezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 11:11","title":"A Volkswagen leállítja a legtöbb gyárát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf497611-515d-4285-a07f-67374ede3142","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","timestamp":"2020. március. 17. 22:46","title":"Marabu Féknyúz: Kovács Zoltán válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","shortLead":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","id":"20200317_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c99cc-31ad-4ccf-9477-345c5f4e5a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 17. 18:52","title":"Egy nap alatt 345-en haltak meg a koronavírus miatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]