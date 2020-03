Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi károkról még korai beszélni, a felkészülésre kapott \"nem kevés\" kiegészítő forrást már visszautalták a kincstárnak.","shortLead":"Anyagi károkról még korai beszélni, a felkészülésre kapott \"nem kevés\" kiegészítő forrást már visszautalták...","id":"20200326_mob_megmentettek_a_tokioi_olimpiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298ba7e-67af-4381-bcce-caffb3949925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b0114-ec45-4c84-84f6-77c26ff0493e","keywords":null,"link":"/sport/20200326_mob_megmentettek_a_tokioi_olimpiat","timestamp":"2020. március. 26. 16:41","title":"Nem készült az olimpia halasztására a MOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. 