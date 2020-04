Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","id":"20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e86f76-468f-4c3c-a783-3ae3922b10d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","timestamp":"2020. április. 01. 16:06","title":"Meggondolta magát a kormány, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon szervezett keretek között nyújthatunk majd segítséget azoknak, akiknek a járvány miatt erre a legnagyobb szükségük van.","shortLead":"A Facebookon szervezett keretek között nyújthatunk majd segítséget azoknak, akiknek a járvány miatt erre a legnagyobb...","id":"20200401_facebook_koronavirus_jarvany_segitseg_onkentes_felajanlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ce7315-3cbf-4bf1-821a-c61e00c90d18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_koronavirus_jarvany_segitseg_onkentes_felajanlas","timestamp":"2020. április. 01. 10:38","title":"Figyelje a Facebookot, hamarosan ön is segíthet a járvány miatt bajba jutott embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok közül, akiket – bár nem az új vírus fertőzött meg – máris súlyosan érint az amiatt bevezetett kórházi látogatási tilalom. Eddig is sokan lehetnek, akik csak az orvosok és ápolók apró gesztusaira számíthattak, de az új koronavírus-járvány miatt megsokszorozódhat a számuk. ","shortLead":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok...","id":"20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b5842-663b-4674-b6fa-74a6c8738501","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 17:30","title":"A nagymama \"csendesen elaludt\", de családja nem is láthatta a tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30-50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.","shortLead":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és...","id":"20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cfd70-8e34-4b14-9d62-060fed92c149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","timestamp":"2020. április. 02. 09:33","title":"Miért érdemes most otthon maradni? A spanyolnátha idején bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Virtuális lakásnézés, online ügyintézés – a lakáspiac nem állt le, csak átalakult.","shortLead":"Virtuális lakásnézés, online ügyintézés – a lakáspiac nem állt le, csak átalakult.","id":"20200402_A_jarvany_teljesen_atalakitotta_a_lakasvasarlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c5fd47-523e-4654-b9e9-11f1d77f7d8a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200402_A_jarvany_teljesen_atalakitotta_a_lakasvasarlast","timestamp":"2020. április. 02. 09:57","title":"A járvány teljesen átalakította a lakásvásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is. ","shortLead":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és...","id":"20200331_libia_eu_katonai_muvelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607d62da-19ae-40da-8a6b-ef02dee172be","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_libia_eu_katonai_muvelet","timestamp":"2020. március. 31. 20:24","title":"Fegyvercsempészek megállítására indít katonai misszót az EU a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","shortLead":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","id":"20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a23b2d-92e2-4a8d-ab7e-c1723150858e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","timestamp":"2020. április. 02. 11:21","title":"Ötajtós új változatban érkezhet a kicsi Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta a nyílt levelet.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta...","id":"20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e53c542-0c40-403d-b890-75e5414d3c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 31. 17:36","title":"Müller Cecíliának üzentek a háziorvosok: a járási hivatal kötelessége a védőfelszerelések biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]