[{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt, hogy feloldanák a korlátozásokat az országban.","shortLead":"A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt...","id":"20200406_Norveg_egeszsegugyi_miniszter_sikerult_urra_lenni_a_jarvanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c1edc1-aa74-448a-b4b8-7fe0e2bda7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Norveg_egeszsegugyi_miniszter_sikerult_urra_lenni_a_jarvanyon","timestamp":"2020. április. 06. 19:42","title":"Norvég egészségügyi miniszter: sikerült úrrá lenni a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","shortLead":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","id":"20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61c45ce-7ad7-4ade-9aec-f72c28d4d949","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Ég az erdő az egykori csernobili atomerőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyarunkat is át fogja szabni a koronavírus-járvány, és kérdéses, hogy a hazai fesztiválok közül hány tudja majd megtartani az eredeti időpontban az eseményét. A július elejére esedékes Bánkitó Fesztivál arra készül, hogy „járványbiztos” fesztivált csinálnak a szezon közepén.","shortLead":"A nyarunkat is át fogja szabni a koronavírus-járvány, és kérdéses, hogy a hazai fesztiválok közül hány tudja majd...","id":"20200406_Bankito_Fesztival_Egyetlen_felleponk_sem_mondta_le_a_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7be2774-9fe9-466c-b705-2d050ed00090","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Bankito_Fesztival_Egyetlen_felleponk_sem_mondta_le_a_koncertjet","timestamp":"2020. április. 06. 16:29","title":"Bánkitó Fesztivál: Egyetlen fellépőnk sem mondta le a koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","id":"20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a0a82-5667-4b41-bf98-2808c5c35bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 17:25","title":"Napokig életben maradhat a koronavírus az arcmaszkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint a családok és a nyugdíjasok védelmét három alapból igyekszik megoldani a kormány.","shortLead":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint...","id":"20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e963-a8c9-4995-899f-6ff5f636f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","timestamp":"2020. április. 07. 08:18","title":"Így módosítják a költségvetést a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban a koronavírus-járvány miatt lefújta az eseményt. Most azonban színre lépett a mobilok terén új gyártó.","shortLead":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban...","id":"20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ebe75a-1315-442b-b20d-7d174c90c1da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","timestamp":"2020. április. 06. 18:03","title":"Megjött az új mobilgyártó, olcsó telefonokkal tarolna a TCL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]