Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc nélküli, nyugodt alkotói légköre mellett – olvasható közös közleményükben. ","shortLead":"A főváros és a kormány is egyformán elkötelezett a színházak sokszínűsége, művészi szabadsága, valamint a kultúrharc...","id":"20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c289b6ed-779c-4957-bbaf-c6a2393debac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd0f811-3735-499c-aabe-4ad914cadaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_fovaros_kormany_szinhazak_megallapodas","timestamp":"2020. április. 06. 16:07","title":"Karácsony és Gulyás aláírta a megállapodást a fővárosi színházakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és még sokan mások. ","shortLead":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és...","id":"20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5374f1-4516-41f4-8037-ad02b0a8e4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","timestamp":"2020. április. 07. 09:47","title":"Nagyszabású televíziós show-ra készülnek világsztárok az egészségügyi dolgozókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","shortLead":"Az alapanyagok jó része Kínából vagy más ázsiai országokból érkezik, ez most visszaüthet.","id":"20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5160b6a8-b265-49a3-9b29-699e02c99972","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Gyogyszerhianytol_tartanak_az_azsiai_karantenok_miatt_Europaban","timestamp":"2020. április. 06. 16:26","title":"Gyógyszerhiánytól tartanak az ázsiai karanténok miatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak – értesült a hvg.hu. Több olyan céggel is beszéltünk, amelyeknek tartoznak, közülük egy partner ezek után nem biztos, hogy ki tudná szolgálni azokat, akik már megvették a kupont. A Bónusz Brigád alapítója azt mondja, ezek nem fizetési nehézségek, hanem \"méltányosságot és haladékot kértek, kevesebb mint 100 partnertől”. A ki nem szolgált vásárlóknak visszafizetik a kupont.","shortLead":"Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak – értesült a hvg.hu. Több olyan céggel is beszéltünk, amelyeknek...","id":"20200406_Nem_fizet_a_Bonusz_Brigad_egyre_idegesebbek_a_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fcf63-4474-481c-9350-43f35640ba33","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Nem_fizet_a_Bonusz_Brigad_egyre_idegesebbek_a_cegek","timestamp":"2020. április. 06. 20:00","title":"Késik a kifizetésekkel a Bónusz Brigád, egyre idegesebbek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","shortLead":"Az Egyesült Királyság első úgynevezett elektromos sugárútját az aszfalt megbontása nélkül alakították ki.","id":"20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff066eee-c807-494c-9927-d1f0bcd60a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4012652e-6555-40eb-876a-415dabee6332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_elektromos_sugarut_lampaoszlopokrol_lehet_tolteni_a_villanyautokat","timestamp":"2020. április. 06. 15:45","title":"Most már elektromos sugárút is van Londonban, ahol a lámpaoszlopokról lehet tölteni a villanyautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","shortLead":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","id":"20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21322-e66a-4d41-8b07-b11d607ed08a","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 06. 15:56","title":"A hazai fesztiválok 40 százalékát halasztani vagy törölni kell a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]