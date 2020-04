Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","shortLead":"De a jó barátja, Jane Goodall szerint ennek hamarosan vége, mert Meghan Markle nincs oda a vadászatért.","id":"20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ede9a33-4cf1-4d28-83d6-2516584abdf1","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Harry_herceg_vedi_a_kornyezetet_csak_epp_vadaszik","timestamp":"2020. április. 14. 10:17","title":"Harry herceg védi a környezetet, csak épp vadászik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c8129-3d1f-4884-9a0d-32d17c1cb99c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány furán írja át a televíziók műsorait.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány furán írja át a televíziók műsorait.\r

","id":"20200414_Egyetlen_resz_ment_le_az_RTL_sorozatabol_aztan_gyorsan_leszedtek_a_musorrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8c8129-3d1f-4884-9a0d-32d17c1cb99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4088b128-f549-424a-a01c-c47657b384f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Egyetlen_resz_ment_le_az_RTL_sorozatabol_aztan_gyorsan_leszedtek_a_musorrol","timestamp":"2020. április. 14. 09:01","title":"Egyetlen rész ment le az RTL sorozatából, aztán gyorsan leszedték a műsorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnapi német lapinterjúban.","shortLead":"Magyarország esetében a múltbéli kritikus tapasztalatok alapján különösen odafigyelünk - mondta Ursula von der Leyen...","id":"20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6757692c-f59f-496f-bf1f-0be203b6ca73","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Von_der_Leyen_Magyarorszagra_kulonosen_odafigyelunk","timestamp":"2020. április. 12. 12:46","title":"Von der Leyen: Magyarországra különösen odafigyelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp segítségével.","shortLead":"A Tejútrendszer leggyorsabban forgó csillagát fedezte fel egy kínai kutató a Hopej tartományban működő LAMOST teleszkóp...","id":"20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0319b-3a3a-4347-8c29-7ebdc28cab8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_a_tejutrendszer_leggyorsabban_forgo_csillaga_lamost","timestamp":"2020. április. 13. 13:03","title":"540 km/másodperc sebességgel forog a csillag, amelyre most bukkantak a Tejútrendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","shortLead":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2b6afb-b444-4791-a563-05f5ced632bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","timestamp":"2020. április. 13. 12:19","title":"Túl az 1,85 millión a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","shortLead":"Szajol és Tiszatenyő között lángol az avar, nem közlekedhetnek a vonatok.","id":"20200412_Avartuz_vonat_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f2843e-bae9-40e1-893f-da3ae9e377e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Avartuz_vonat_vasut","timestamp":"2020. április. 12. 14:23","title":"Avartűz miatt leállt a vasúti forgalom a Budapest-Békéscsaba vonal egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes fertőtlenítését. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő otthonban 198 igazolt koronavírus fertőzöttet találtak és 8 idős ember elhunyt.","shortLead":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes...","id":"20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5431757f-79a3-4c21-aaf8-72cc85650027","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","timestamp":"2020. április. 12. 17:34","title":"A katonák megkezdték a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos vasárnapi adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét.","shortLead":"Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása...","id":"20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05867e69-a9bc-4749-921b-92e3a99f7a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Nemetorszagban_mar_tobb_gyogyultat_tartanak_nyilvan_mint_fertozottet","timestamp":"2020. április. 12. 12:05","title":"Németországban már több gyógyultat tartanak nyilván, mint fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]