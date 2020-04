Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"BI-CSH","category":"kultura","description":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle tíz idézetet, amelyet mi nagyon szeretünk. Egyrészt jó időtöltés lepakolni a könyvespolcot és ilyeneket keresni, de egyben nagyon nehéz is, mert úgyis kimarad valami. És amúgy is, Esterházy majd’ minden bekezdése bekerülhetett volna a gyűjteménybe.\r

\r

","shortLead":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle...","id":"20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a5b14d-c15a-4a97-b79b-4adefa78ff1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","timestamp":"2020. április. 14. 17:00","title":"Történelem, foci, szex – néhány kedvenc sorunk Esterházy Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a51d9e-7e44-4e6e-8159-6adbd2f40b29","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"202016_partiskola_amunkasorszekhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a51d9e-7e44-4e6e-8159-6adbd2f40b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833d802-6f11-4650-af8b-9f1506731087","keywords":null,"link":"/360/202016_partiskola_amunkasorszekhazban","timestamp":"2020. április. 15. 00:00","title":"Pártiskola a munkásőrszékházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nappal viszont tiszta lesz az égbolt, csapadék nem várható.\r

","shortLead":"Nappal viszont tiszta lesz az égbolt, csapadék nem várható.\r

","id":"20200414_Akar_minusz_4_fok_is_lehet_szerda_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be41c3f0-8d0c-460b-8fb3-09b76f4d662c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Akar_minusz_4_fok_is_lehet_szerda_ejszaka","timestamp":"2020. április. 14. 17:53","title":"Akár mínusz 4 fok is lehet szerda éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","shortLead":"Településenként változó, hogy mikor vásárolhat a koronavírus által leginkább veszélyeztetett korosztály.","id":"20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00157378-0351-4892-8ca3-269e47634d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3e8889-12b5-4759-b399-32f0e2953ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Idokorlatot_vezettek_be_a_65_even_felulieknek_tobb_magyar_piacon_is","timestamp":"2020. április. 15. 19:38","title":"Időkorlátot vezettek be a 65 éven felülieknek több magyar piacon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa. Nem egyedi eset a miénk: harmadik éve több országban romlott a jogállamiság helyzete, mint ahányban javult.","shortLead":"A WJP indexén még két helyet rontott Magyarország, pedig így is nagyjából 20 hellyel előrébb van a régió többi országa...","id":"20200414_wjp_magyar_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b210511a-c151-4cd6-a2d1-fac61af87dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_wjp_magyar_jogallamisag","timestamp":"2020. április. 14. 17:42","title":"Egyre csak romlik a magyar jogállamiság helyzete, pedig már eddig is sereghajtók voltunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","shortLead":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","id":"20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd076e-a776-46a8-bf72-137985851b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","timestamp":"2020. április. 15. 16:07","title":"Mínusz 8,9 fokkal dőlt meg az áprilisi hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A tőzsde sztárja lett a karantén idején az amerikai Zoom, amely pofonegyszerű videókonferencia-szolgáltatást kínál. A biztonsági problémák azonban megtörhetik a szárnyalást.","shortLead":"A tőzsde sztárja lett a karantén idején az amerikai Zoom, amely pofonegyszerű videókonferencia-szolgáltatást kínál...","id":"202015__zoom__videokonferenciasztar__biztonsagi_aggalyok__kepbe_kerultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f837b121-bc3f-4c78-91d9-c059394332da","keywords":null,"link":"/360/202015__zoom__videokonferenciasztar__biztonsagi_aggalyok__kepbe_kerultek","timestamp":"2020. április. 14. 16:45","title":"Hatalmas bukás fenyegeti a Zoom pillanatok alatt dollármilliárdossá lett alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]