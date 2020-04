Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat összefogásra és a gazdaság zöld újraindítására szólítja fel. ","shortLead":"Antonio Guterres a Föld Napjának 50. évfordulóján osztotta meg hat pontból álló üzenetét, amelyben a kormányokat...","id":"20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4015d-b8bb-4fae-bd8e-3142a8d392d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c07e7fb-6eb8-43f7-b591-427ae84cb7b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Az_ENSZfotitkar_is_zold_felepulest_surget","timestamp":"2020. április. 22. 11:50","title":"A koronavírus-válságnál is égetőbb vészhelyzetről ír az ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852044db-9280-4f00-ba8a-e1215c55e960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla szerint a 65 éven felülieknek kifejezetten javasolt maszkot viselnük, amikor elhagyják otthonaikat.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla szerint a 65 éven felülieknek kifejezetten javasolt maszkot viselnük, amikor...","id":"20200422_maszk_arcmaszk_vedomaszk_semmelweis_egyetem_merkely_bela_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852044db-9280-4f00-ba8a-e1215c55e960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75db64b7-514f-4781-81e8-fe77f2235518","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_maszk_arcmaszk_vedomaszk_semmelweis_egyetem_merkely_bela_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 08:33","title":"Segít a járvány lassításában, ha minél többen viselnek maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezetőt amerikai sajtóértesülések szerint a közelmúltban megműtötték. Több mint egy hete nem lehet tudni, mi van vele.","shortLead":"Az észak-koreai vezetőt amerikai sajtóértesülések szerint a közelmúltban megműtötték. Több mint egy hete nem lehet...","id":"20200422_eszak_korea_kim_dzsong_un_mutet_labadozas_cnn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6642ee82-dda5-49c3-9583-51348994f90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18bb964-d423-4886-9b63-5a52fd5a1f67","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_eszak_korea_kim_dzsong_un_mutet_labadozas_cnn","timestamp":"2020. április. 22. 05:19","title":"Még mindig nincs hír Kim Dzsong Unról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet, mert a legtöbb esetben a kormányok belebuknak a gazdasági válságba.","shortLead":"Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban...","id":"20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04824-c494-4f92-883c-44ded4931acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_A_virus_Orbant_es_tarsait_erositi_de_a_valsag_mindent_borithat","timestamp":"2020. április. 22. 06:30","title":"A vírus Orbánt és társait erősíti, de a válság mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oktatói Hálózat a járványhelyzet szempontjából veszélyesnek és ezért elfogadhatatlannak tartja az írásbeli érettségik május 4-ei megkezdését elrendelő kormánydöntést. Nem tartja kielégítő megoldásnak a vizsgák megkezdésének legújabban szóba került, kisebb mértékű halasztását sem.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatói Hálózat a járványhelyzet szempontjából veszélyesnek és ezért elfogadhatatlannak tartja az írásbeli...","id":"20200423_Oktatoi_Halozat_Koveteljuk_hogy_az_erettsegire_iden_ne_keruljon_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c7f4ca-42b2-42f4-9e0b-2019ee80d66b","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Oktatoi_Halozat_Koveteljuk_hogy_az_erettsegire_iden_ne_keruljon_sor","timestamp":"2020. április. 23. 09:28","title":"Oktatói Hálózat: Követeljük, hogy az érettségire idén ne kerüljön sor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús feszültség húzódik meg, amely bármikor robbanhat. A valós eseményekkel, közérzettel való hasonlóság nem a véletlen műve. Csütörtöktől láthatják az otthonukba kényszerített mozinézők. Mi már meg is néztük.\r

\r

","shortLead":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús...","id":"20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c123196-6871-417d-937b-1fe317c3921b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 21:00","title":"Nincs feloldozás ebből a lefojtott agresszióval átitatott világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér kétszerese után, és az állam csak a kieső bér 70 százalékát fedezi. A támogatás alapja már nem a távolléti díj, hanem az alapbér, ami sok munkavállaló esetében alacsonyabb.","shortLead":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér...","id":"20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f2a0f1-f0de-48a5-a8ca-895a8570d471","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"A kormány bővítette a bértámogatást, de egy kis spórolást is eszközölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa előnnyé ezt a problémát.","shortLead":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa...","id":"20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4c73-8fbc-4de2-aba7-0bc5d472511e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","timestamp":"2020. április. 22. 09:33","title":"Nagy ötlet a Microsofttól: amiben más problémaforrást lát, ők oda tennének kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]