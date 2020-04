Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói.\r

","shortLead":"A munkavállalók szoronganak, az állam viszont fellélegzett, hogy az ősztől nem lesznek közalkalmazottak a kulturális...","id":"20200422_Most_ugrunk_a_sotetbe__elemi_ereju_a_felhaborodas_a_kulturalis_szfera_dolgozoi_koreben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5935f2c8-bf4c-4b16-84f3-f7201881963f","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Most_ugrunk_a_sotetbe__elemi_ereju_a_felhaborodas_a_kulturalis_szfera_dolgozoi_koreben","timestamp":"2020. április. 22. 17:25","title":"„Most ugrunk a sötétbe” – elemi erejű a felháborodás a kulturális szféra dolgozói körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","shortLead":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","id":"20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee664ca8-46ec-4e51-b46e-d503222da452","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 22. 07:41","title":"Több mint 45 ezren haltak meg az Egyesült Államokban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert így akartak közlekedni a járvány miatt. A Breezy járgányait sem látni.","shortLead":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert...","id":"20200422_lime_roller_budapest_breezy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefa3778-8ae3-4884-9bb1-3efb073dc241","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_lime_roller_budapest_breezy","timestamp":"2020. április. 22. 08:09","title":"Egyik napról a másikra eltűntek a Lime rollerei Budapest utcáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6da9bb-4c8a-4fe9-8217-066572cd4d86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan a szabályokat figyelmen kívül hagyva az üzletek és a dohányboltok előtt italoztak.\r

","shortLead":"Sokan a szabályokat figyelmen kívül hagyva az üzletek és a dohányboltok előtt italoztak.\r

","id":"20200422_Alkoholtilalmat_kellett_bevezetni_Nagyatadban_hogy_betartsak_a_korlatozasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d6da9bb-4c8a-4fe9-8217-066572cd4d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba7175-1d26-421f-b598-c5a9c7ed9b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_Alkoholtilalmat_kellett_bevezetni_Nagyatadban_hogy_betartsak_a_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 22. 09:09","title":"Alkoholtilalmat kellett bevezetni Nagyatádon, hogy betartsák a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","shortLead":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","id":"20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29243ee-b6d8-4fa6-8c51-d8d06ca62068","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 09:18","title":"A Netflixen biztosan nem fogja látni a gyilkos dán feltalálóról készült dokumentumfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","shortLead":"Összesen 60 ezer vasalható, mosható arcvédőt osztanak ki a fővárosban közlekedőknek.","id":"20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1767336-7c35-42e5-b69c-61906217ad29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_bkk_arcmaszk_tomegkozlekedes_fopolgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. április. 22. 11:09","title":"Maszkokat osztanak a BKK-utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f323501b-7d88-4301-8f55-ef25c55ddf03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész negronit kevert otthon, a felesége felvette, az Instagram nem tud betelni vele.","shortLead":"A színész negronit kevert otthon, a felesége felvette, az Instagram nem tud betelni vele.","id":"20200422_Stanley_Tucci_a_fel_internet_karantenjat_feldobta_egy_koktellal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f323501b-7d88-4301-8f55-ef25c55ddf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48308012-037d-4c3d-9f2c-dd65357655e2","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Stanley_Tucci_a_fel_internet_karantenjat_feldobta_egy_koktellal","timestamp":"2020. április. 22. 08:59","title":"Stanley Tucci a fél internet karanténját feldobta egy koktéllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is elérhetik. Azonban ez utóbbihoz határidőt szabott meg a Microsoft.","shortLead":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is...","id":"20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48040d-a5c8-46a0-8c6d-6bef973c70c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","timestamp":"2020. április. 22. 13:03","title":"Windows 7 van a gépemen, meddig használhatom a Microsoft új böngészőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]