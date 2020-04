Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Riasztóan emelkedő tendenciák vannak Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben.\r

","shortLead":"Riasztóan emelkedő tendenciák vannak Afrika és Dél-Amerika egyes részeiben.\r

","id":"20200423_300szorosara_nott_a_fertozesek_szama_Szomaliaban_az_elmult_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a34f53-42ff-4fa9-b918-29ac14bb6500","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_300szorosara_nott_a_fertozesek_szama_Szomaliaban_az_elmult_heten","timestamp":"2020. április. 23. 05:09","title":"300-szorosára nőtt a fertőzések száma Szomáliában az elmúlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten egy világrekordra?



","shortLead":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten...","id":"20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1208a3-9273-4c1b-a5e3-86f6102755f5","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","timestamp":"2020. április. 22. 14:05","title":"Szerda délután lehet a világ legnagyobb testnevelésórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09454a4-65d1-4831-96ca-1ce69069cce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz másodosztályban szereplő Pescara játékosai különleges fölsőben feszítenek majd a következő szezonban.\r

","shortLead":"Az olasz másodosztályban szereplő Pescara játékosai különleges fölsőben feszítenek majd a következő szezonban.\r

","id":"20200422_pescara_mez_palyazat_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a09454a4-65d1-4831-96ca-1ce69069cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d54b135-35b8-4810-8112-761cd665069a","keywords":null,"link":"/elet/20200422_pescara_mez_palyazat_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 14:14","title":"Hatéves kisfiú tervezte meg egy olasz focicsapat új mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ddf29b-1256-4151-af7e-71c960c27749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint a koronavírusnak már 33 mutálódott törzse van, ezek közül 19 teljesen újnak számít.","shortLead":"Kínai tudósok szerint a koronavírusnak már 33 mutálódott törzse van, ezek közül 19 teljesen újnak számít.","id":"20200422_koronavirus_torzs_mutacio_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ddf29b-1256-4151-af7e-71c960c27749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f6d4c0-ee78-45a9-acef-66396247c0e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_koronavirus_torzs_mutacio_jarvany","timestamp":"2020. április. 22. 10:03","title":"A koronavírus 19, eddig ismeretlen mutációját azonosították kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével leküzdeni a koronavírust. Az eddigi jelek biztatóak.","shortLead":"Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével...","id":"20200422_remdesivir_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_eredmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89be9b82-57e4-417e-98c7-a57351c67b5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_remdesivir_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_eredmenye","timestamp":"2020. április. 22. 08:03","title":"Remdesivir a koronavírus ellen: úgy tűnik, a majmoknál működik a gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság hozzájárulását kéri a lengyel kormány és az elnök, hogy 0 százalékosra vihessék le a könyvek áfakulcsát.","shortLead":"Az Európai Bizottság hozzájárulását kéri a lengyel kormány és az elnök, hogy 0 százalékosra vihessék le a könyvek...","id":"20200423_Afamentes_konyvek_lengyel_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61392f03-d105-478e-a5d7-e6cb839604dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Afamentes_konyvek_lengyel_eu","timestamp":"2020. április. 23. 19:14","title":"Áfamentességgel mentené meg a könyvkiadókat a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkentés akár 70 százalék is lehet. Ellene a focista már semmit nem tehet.","shortLead":"A csökkentés akár 70 százalék is lehet. Ellene a focista már semmit nem tehet.","id":"20200423_A_kormany_dontott_arrol_mennyivel_csokkenthetik_a_focistak_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70006000-9ac0-4f10-92d7-58aa41c0e149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_A_kormany_dontott_arrol_mennyivel_csokkenthetik_a_focistak_fizeteset","timestamp":"2020. április. 23. 08:58","title":"A kormány döntött arról, mennyivel csökkenthetik a focisták fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]